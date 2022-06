Marinică fără frică! Selecționerul român al naționalei din Malawi a debutat în preliminariile Cupei Africii

Mario Marinică (57 de ani), selecționerul român al naționalei din Malawi, a obținut o victorie în meciul de debut din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni (ediția 2023), 2-1 pe teren propriu duminică împotriva Etiopiei.

Toate cele trei goluri au fost marcate din penalty: Gabadinho Mhango ('10 și '34), respectiv Abubeker Nassir ('68)!

Malawi, care la ultimul turneu final continental (ediția 2021, desfășurată însă în 2022) a ajuns până în optimile de finală, performanță de excepție pentru micul stat african obținută tot sub comanda lui Marinică, se află acum într-o grupă de calificare cu Egipt, Etiopia și Guineea.

”A fost un meci tare, Etiopia este o echipă fantastică, care a jucat foarte bine și care are jucători excepționali”, a spus Mario Marinică la sfârșitul partidei.

The Flames have started the #TotalEnergiesAFCONQ2023 campaign with a 2-1 victory over Ethiopia at a fully-packed Bingu National Stadium in Lilongwe on Sunday.#Malawi #Ethiopia #TotalEnergiesAFCONQ2023

Read More: https://t.co/B8wOroT4Lr pic.twitter.com/FB8SRmPcUU