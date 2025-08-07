OFICIAL Transferul #13 | Standard Liege, două milioane de euro pentru noul golgheter al lui Mircea Rednic

Transferul #13 | Standard Liege, două milioane de euro pentru noul golgheter al lui Mircea Rednic Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mircea Rednic (63 de ani) a făcut un transfer de senzație la Standard Liege după primul pas greșit în noul sezon din Belgia.

TAGS:
Standard LiegeMircea RednicTimothé Nkada
Din articol

După ce a debutat cu o victorie în noul sezon din Belgia, scor 2-0 cu nou-promovata RAAL La Louviere, Standard Liege s-a ”împiedicat” pe teren propriu, scor 1-1 cu Dender, astfel că acum are patru puncte după primele două etape.

În acest sezon, conducerea clubului a fixat obiective îndrăznețe pentru a se revanșa după dezamăgirea din sezonul precedent. Echipa a încheiat pe locul 12, astfel că nu a reușit să prindă nici măcar cupele europene.

Mircea Rednic, al 13-lea transfer al verii la Standard Liege

Cu Rednic, ambițiile sunt mai mari, motiv pentru care clubul a și investit în câteva transferuri spectaculoase. În cursul zilei de joi, 7 august, Standard a prezentat al 13-lea transfer al verii.

Timothé Nkada (26 de ani) este noul jucător al lui Rednic. Evoluează pe postul de atacant și vine după un sezon de senzație cu Rodez, în Ligue 2, reușind să marcheze de 17 ori în 32 de apariții, cifră la care se adaugă și cinci pase decisive.

Pentru a-l transfera din Franța, Standard a plătit două milioane de euro, anunță jurnalistul Kevin Sauvage pe rețelele de socializare.

”După un sezon grozav cu Rodez, proiectul de la Standard Liege a fost cea mai bună opțiune pentru mine. Aștept cu nerăbdare aceasă nouă provocare și să ajut clubul să-și îndeplinească obiectivele”, a spus Nkada pentru site-ul oficial al lui Standard, cu care a semnat pentru următorii trei ani.

Nkada e crescut de Rennes, dar a mai evoluat în cariera sa pentru Stade Reims și US Orleans. A mai trecut și pe la Aalborg (Danemarca) și FC Koper (Slovenia).

Standard Liege, un brand în fotbalul belgian

10 titluri de campioană a Belgiei are Standard Liege în palmares, însă ultimul a fost cucerit tocmai în 2009

31 de meciuri a strâns Rednic la Standard în precedentul mandat (octombrie 2012 - mai 2013). A înregistrat 16 victorii, 6 remize și 9 înfrângeri.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare în București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare &icirc;n București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Răsturnare de situație, după momentul de reculegere solicitat de CFR Cluj &icirc;nainte de meciul cu Braga
Răsturnare de situație, după momentul de reculegere solicitat de CFR Cluj înainte de meciul cu Braga
ULTIMELE STIRI
Verdictul lui Bănel Nicoliță &icirc;nainte de FCSB - Drita: Mi-e frică!
Verdictul lui Bănel Nicoliță înainte de FCSB - Drita: "Mi-e frică!"
Gigi Becali i-a deranjat pe kosovari după ce și-a dezvăluit planul: &rdquo;A făcut declarații jignitoare!&rdquo;
Gigi Becali i-a deranjat pe kosovari după ce și-a dezvăluit planul: ”A făcut declarații jignitoare!”
Iosif Rotariu a auzit de cine poate da FCSB &icirc;n play-off-ul Europa League și a tras o concluzie
Iosif Rotariu a auzit de cine poate da FCSB în play-off-ul Europa League și a tras o concluzie
Nicolae Stanciu surprinde după transferul la Genoa: El este idolul meu din fotbal!
Nicolae Stanciu surprinde după transferul la Genoa: "El este idolul meu din fotbal!"
El l-a convins pe Alexi Pitu să semneze &icirc;n Danemarca: Ne-am &icirc;nțeles din primele vorbe
El l-a convins pe Alexi Pitu să semneze în Danemarca: "Ne-am înțeles din primele vorbe"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a anunțat primul 11 pentru Drita și a desființat un jucător: Doarme pe teren!

Gigi Becali a anunțat primul "11" pentru Drita și a desființat un jucător: "Doarme pe teren!"

Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. Jucători buni, favorită la titlu!

Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. "Jucători buni, favorită la titlu!"

&bdquo;Reghe&ldquo; e rege &icirc;n Sudan: primele imagini cu sosirea sa &icirc;ntr-o țară sf&acirc;șiată de sărăcie și boli

„Reghe“ e rege în Sudan: primele imagini cu sosirea sa într-o țară sfâșiată de sărăcie și boli

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

Ciprian Marica &icirc;l desființează pe Florin Tănase: Nesimțire! Are tupeu!

Ciprian Marica îl desființează pe Florin Tănase: "Nesimțire! Are tupeu!"

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: "Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui"

CITESTE SI
Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține Rom&acirc;nia blocată c&acirc;t mai mult &icirc;n trecutul communist

stirileprotv Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul communist

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
UFC
UFC 316: Dvalishvili vs O'Malley 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Blanchfield vs Barber


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!