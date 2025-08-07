După ce a debutat cu o victorie în noul sezon din Belgia, scor 2-0 cu nou-promovata RAAL La Louviere, Standard Liege s-a ”împiedicat” pe teren propriu, scor 1-1 cu Dender, astfel că acum are patru puncte după primele două etape.



În acest sezon, conducerea clubului a fixat obiective îndrăznețe pentru a se revanșa după dezamăgirea din sezonul precedent. Echipa a încheiat pe locul 12, astfel că nu a reușit să prindă nici măcar cupele europene.



Mircea Rednic, al 13-lea transfer al verii la Standard Liege



Cu Rednic, ambițiile sunt mai mari, motiv pentru care clubul a și investit în câteva transferuri spectaculoase. În cursul zilei de joi, 7 august, Standard a prezentat al 13-lea transfer al verii.



Timothé Nkada (26 de ani) este noul jucător al lui Rednic. Evoluează pe postul de atacant și vine după un sezon de senzație cu Rodez, în Ligue 2, reușind să marcheze de 17 ori în 32 de apariții, cifră la care se adaugă și cinci pase decisive.

