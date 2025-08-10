GALERIE FOTO Mircea Rednic, explozie de bucurie după ce Standard Liege a bătut o echipă tare din Belgia!

Victorie de senzație pentru Standard Liege, echipa pregătită de Mircea Rednic (63 de ani), în campionatul din Belgia.

Mircea RednicStandard LiegeGenk
Echipa belgiană Standard Liege, pregătită de tehnicianul român Mircea Rednic, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea KRC Genk, în etapa a treia din campionatul Belgiei, Pro League.

Standard Liege, victorie uriașă cu Genk

Elevii lui Rednic au marcat primii pe Stade de Sclessin, prin Thomas Henry, care a transformat un penalti în minutul 37. 

După pauză, acelaşi Henry l-a găsit cu o pasă pe căpitanul Marlon Fossey şi acesta a majorat avantajul gazdelor, în minutul 54.

Oaspeţii au reuşit să înscrie prin Arokodare, în minutul 70, dar în cele din urmă Standard Liege s-a impus cu 2-1 în faţa lui Genk şi echipa lui Rednic este pe locul 3, cu 7 puncte, scrie News.ro.

Standard Liege, un brand în fotbalul belgian

10 titluri de campioană a Belgiei are Standard Liege în palmares, însă ultimul a fost cucerit tocmai în 2009

31 de meciuri a strâns Rednic la Standard în precedentul mandat (octombrie 2012 - mai 2013). A înregistrat 16 victorii, 6 remize și 9 înfrângeri.

