Messi a cucerit si China! Imagini geniale din Shanghai! Cum au sarbatorit chinezii titlul castigat al Argentinei 

Superstarul argentinian are fani prin toate colturile lumii, iar acest lucru s-a demonstrat inca o data, de aceasta data in China, acolo unde fanii sai au sarbatorit primul trofeu important castigat de acesta la nationala Argentinei. Messi a cucerit Copa America in urma cu o saptamana, dupa ce Argentina a invins-o pe Brazilia cu 1-0.

Fanii chinezi au vrut sa isi arate dragostea pentru capitanul Barcelonei si al nationalei albiceleste, astfel ca au sarbatorit titlul sau in stil mare. Acestia au iluminat un centru comercial din Shanghai cu imagini cu superstarul Argentinei, purtand tricoul nationalei.

Salute to Messi! #Messi lightshow in Shanghai, Blaugrana China participated and made this video, big thank you to the supporter who paid for it! Looking forward to August another show! #argentina???????? #footballchallenge #ViscaelBarça#iViscaCatalunya!???????? #BlaugranaChina pic.twitter.com/yF9nXe4ojQ