Hakan Calhanoglu, cutremurat de moartea lui Mircea Lucescu! Mesajul transmis de starul lui Inter

La vârsta de 80 de ani, Mircea Lucescu s-a stins din viață la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în ultimele zile, starea sa s-a deteriorat ca urmare a unui infarct miocardic acut suferit vineri seară.

Vestea morții legendarului antrenor a făcut înconjurul lumii, iar marile cluburi, dar și personalități din lumea sportului au reacționat.

Hakan Calhanoglu: ”Nu ai fost doar un antrenor, ci și un caracter minunat!”

Hakan Calhanoglu, starul lui Inter Milano, a reacționat și el după moartea lui Mircea Lucescu prin intermediul unui story postat pe Instagram.

Fotbalistul a postat un videoclip în care apare în timp ce se îmbrățișează cu Mircea Lucescu după barajul Turcia – România, imagini care au făcut deja înconjurul lumii. La acest videoclip, fotbalistul turc a postat și următorul mesaj.

Nu ai fost doar un antrenor, ci și un caracter minunat. Ai muncit din greu pentru mine. Îmi voi aminti mereu de tine cu respect și recunoștință. Dumnezeu să te odihnească în pace, mentorul meu”, a fost mesajul transmis de starul lui Inter Milano.

Mircea Lucescu a murit

Legendarul antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgențe București, acolo unde era internat de mai multe zile din cauza problemelor cardiace apărute la scurt timp după ratarea calificării la Cupa Mondială cu echipa națională.

Din nefericire, la scurt timp după ce a suferit un infarct miocardic acut, sănătatea lui Mircea Lucescu s-a deteriorat rapid, iar antrenorul a murit marți seară, în jurul orei 20:30.

