Fostul selecționer al echipei naționale a României s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după ce a suferit un infarct miocardic acut, iar starea sa fizică s-a deteriorat rapid.

Reacția FIFA după moartea lui Mircea Lucescu

În urmă cu doar câteva zile, antrenorul s-a aflat pe banca primei reprezentative la meciul de baraj cu Turcia, când tricolorii au pierdut cu scorul de 0-1, iar naționala a ratat calificarea la Cupa Mondială.

FIFA a postat un comunicat ”sec”, la care a atașat mesajul prin care FRF a confirmat moartea antrenorului și a scos în evidență doar câteva dintre realizările antrenorului trecut în neființă.

”Fostul jucător și antrenor al României, Mircea Lucescu, a încetat din viață la 80 de ani. Decesul său a fost confirmat de Federația Română de Fotbal (FRF).

Lucescu se afla la al doilea mandat ca selecționer al României înainte de a se îmbolnăvi joia trecută, în timpul unui antrenament. Cu trei zile înainte, era pe marginea terenului când echipa a fost învinsă de Turcia în play-off-ul european pentru Cupa Mondială FIFA 2026.

Înainte de a deveni antrenor, Lucescu a fost căpitanul României la Campionatul Mondial din Mexic 1970, jucând în toate cele trei meciuri, împotriva Braziliei, Cehoslovaciei și Angliei.

Printre realizările sale ca antrenor se numără două mandate la conducerea naționalei României și o perioadă de succes la Șahtior Donețk, pe care a condus-o spre câștigarea Cupei UEFA în sezonul 2008/2009”, se arată în comunicatul FIFA.