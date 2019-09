FRF, anunt de ULTIMA ORA despre contractul lui Cosmin Contra la nationala! Varianta Sumudica, negata

FRF neaga orice negocieri cu Marius Sumudica.

Cosmin Contra are doua meciuri uriase in fata la echipa nationala, cu Norvegia si Suedia, decisive pentru calificarea Romaniei la EURO 2020. Gazeta Sporturilor a scris azi de discutii intre FRF si Marius Sumudica pentru preluarea nationalei in eventualitatea in care Contra va rata calificarea, iar contractul sau se va incheia. Oficialii federatiei anunta ca nu a existat niciun fel de discutie cu Sumudica, iar postul lui Contra este sigur.

"Selectionerul Cosmin Contra are un contract ferm cu Federatia Romana de Fotbal, aflat in desfasurare, astfel ca FRF nu a contactat niciun alt antrenor in vederea numirii ca selectioner, acum sau la finalul mandatului lui Cosmin Contra. Avem incredere in actualul selectioner si consideram ca respectul trebuie sa constituie totdeauna un principiu esential in relatiile dintre toti cei implicati in fenomenul fotbalistic", e comunicatul FRF.

Grupa F calificari EURO 2020



1 Spania 18p

2 Suedia 11

3 Romania 10

4 Norvegia 9

5 Malta 3

6 Feroe 0



Program Romania preliminarii EURO 2020



12 oct: Feroe - Romania 19:00

15 oct: Romania - Norvegia 21:45

15 nov: Romania - Suedia 21:45

18 nov: Spania - Romania 21:45