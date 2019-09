Ce spune Sumudica despre inlocuirea lui Contra la nationala! Fostul campion al Romaniei a vorbit despre BOMBA pusa la cale de Burleanu

Sumudica a vorbit despre posibilitatea de a prelua echipa nationala.

Marius Sumudica, antrenorul celor de la Gazisehir Gaziantep, a vorbit despre posibilitatea de a prelua echipa nationala. Acesta spune ca in momentul de fata nu se pune problema de a veni la nationala, dar pe viitor nu exclude aceasta oportunitate.

"Evident ca este o mare oportunitate pentru mine. Dar mi-am dat cuvantul de onoare aici si am mai adus si multi jucatori. De multe ori eu contactez jucatorii. Nu a fost usor sa ii aduc aici. Am facut promisiuni. Avem un proiect important cu cei din conducere. In acest moment, nu ma gandesc la echipa nationala. Dar, ca orice antrenor, sunt atras de ideea de a ajunge la echipa nationala la un moment dat.

De la o zi la alta, lucrurile merg din ce in ce mai bine pentru noi. Jucatorii au inceput sa se cunoasca mai bine si joaca mai mult impreuna. Fanii nostrii ne sustin si sunt din ce in ce mai multi. Cu siguranta nu vom lupta pentru evitarea retrogadarii in acest sezon. Vom ramane in prima liga, este promisiunea mea. Vreau ca toti sa fie fericiti", a spus Sumudica pentru presa din Turcia.