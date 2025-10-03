Fostul antrenor al Rapidului a analizat jocul modest al roș-albaștrilor și a ajuns la o concluzie șocantă: Gigi Becali este dezinformat de propriii săi antrenori, Elias Charalambous și Mihai Pintilii.



Înfrângerea din Elveția l-a făcut pe Șumudică să critice mai multe decizii ale staff-ului tehnic. Unul dintre jucătorii vizați a fost veteranul Vali Crețu (36 de ani), revenit ca titular în apărarea campioanei.



Analistul consideră că fundașul dreapta a fost expus inutil, fiind trimis pe teren fără ritm de joc, o consecință a regulii U21 din campionatul intern care îl lasă adesea pe bancă. Mai mult, Șumudică a amintit că însuși Mihai Stoica a recunoscut că apărătorul bifase o singură ședință de pregătire completă înainte de duelul european.



"Cu regula U21, l-ai omorât pe Creţu, nu mai are ritm. L-am auzit pe Mihai Stoica, a spus de Creţu că a făcut un singur antrenament. Nu ştiu de ce a fost propus titular. A fost expus", a punctat Șumudică, pentru Fanatik.



"Cred că Gigi ar trebui să meargă la antrenamente"



Pornind de la cazul lui Crețu, Marius Șumudică a lansat un atac direct la adresa cuplului de antrenori Charalambous - Pintilii. Acesta este de părere că informațiile care ajung la patronul Gigi Becali sunt filtrate sau incomplete, ceea ce duce la decizii greșite, inclusiv în privința alcătuirii echipei de start.



Soluția propusă de "Șumi" este una radicală: patronul ar trebui să meargă personal la baza de pregătire pentru a vedea cu ochii lui realitatea din teren.



"Eu cred că Gigi ar trebui să meargă la antrenamente. Știm că el ia deciziile, la schimbări. Dar nu este informat corect. Asta este părerea mea", a mai zis tehnicianul.



Pentru FCSB, urmează meciul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova, în Liga 1. Ulterior, după pauza competițională cauzată de meciurile echipelor naționale, campioana va juca în Cupa României cu Metaloglobus, iar apoi va primi vizita italienilor de la Bologna pe Arena Națională.