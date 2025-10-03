Fostul antrenor din Giulești a criticat dur atitudinea jucătorilor lui Mirel Rădoi în înfrângerea cu Rakow, scor 0-2, din prima etapă a Conference League, și l-a "taxat" în termeni duri pe Vladimir Screciu pentru cartonașul roșu încasat.



Universitatea Craiova a început cu stângul aventura în grupele Conference League, cedând fără drept de apel pe terenul polonezilor de la Rakow Czestochowa, scor 0-2. Oltenii nu au expediat niciun șut pe poartă, iar startul reprizei secunde a fost un coșmar: gol primit în minutul 47 și eliminarea lui Vladimir Screciu în minutul 53.



"Cel mai slab meci al Craiovei"



Marius Șumudică a avut un discurs vehement, la Fanatik, la adresa jucătorilor craioveni, pe care i-a acuzat de lipsă de curaj și de atitudine.



"Lupți să ajungi acolo și la primul meci tremură chiloții pe ei. Să nu ai pic de agresivitate. Persistai cu aceeași greșeală. Să nu ai un lider în teren. E cel mai slab meci al Craiovei din acest început de sezon, de departe", a tunat Șumudică.



Criticile s-au îndreptat în special către Vladimir Screciu, care a primit cartonaș roșu direct după un fault din postura de ultim apărător. Șumudică a analizat greșeala mijlocașului de 25 de ani, considerând-o "impardonabilă".



"Craiova primește gol meci de meci, asta e o problemă mare. Am văzut niște greșeli în apărare inimaginabile. Faza cartonașului roșu, greșeala lui Screciu. Nu ai voie niciodată să faci așa ceva. E un jucător bun, a făcut parte din echipa națională, dar are mari carențe la poziționarea în teren. Nu ai voie niciodată să iei acel cartonaș roșu, să ataci invers. Sunt greșeli impardonabile. Nu l-am văzut niciodată în halul ăsta pe Screciu", a mai spus tehnicianul.



Pentru Universitatea Craiova urmează un meci crucial în campionat, pe Arena Națională, împotriva celor de la FCSB, unde oltenii riscă să piardă fotoliul de lider dacă obțin cele trei puncte.

