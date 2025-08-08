Marian Iancu a dat verdictul după ce a văzut FCSB - Drita: „Nu cred că vor reuși” + Ce a spus despre CFR și Craiova

Marian Iancu a dat verdictul după ce a văzut FCSB - Drita: "Nu cred că vor reuși" + Ce a spus despre CFR și Craiova
Alexandru Hațieganu
Marian Iancu a văzut toate echipele românești în meciurile de joi din cupele europene și a tras concluziile.

FCSB CFR Cluj Universitatea Craiova Marian Iancu Europa League conferce league
FCSB s-a impus cu 3-2 în fața lui Drita, în meciul tur din runda a treia a preliminariilor Europa League, care a avut loc pe Arena Națională. Partida a putut fi vizionată în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

De cealaltă parte, CFR Cluj a pierdut cu 1-2 meciul de acasă cu Braga, în timp ce Universitatea Craiova a câștigat fără probleme meciul cu Spartak Trnava, scor 3-0.

Marian Iancu a dat verdictul după ce a văzut echipele românești la treabă în cupele europene

Marian Iancu a vorbit despre cele trei rezultate obținute de echipele din România și a concluzionat că nivelul fotbalului românesc este de Conference League.

Fostul patron din prima ligă crede că nici măcar FCSB nu va reuși să prindă faza ligii din Europa League în acest sezon.

„Europa a creat Conference League pentru noi. Cei săraci. Sau săracii. Craiova zburdă aici, iar CFR Cluj să zică mulțumesc ca a găsit un loc pe scaun. FCSB se încăpățânează să-și mențină statutul de club rodat în Europa League.

Nu cred că vor reuși și anul acesta parcursul de anul trecut. Cred ca vor juca un etaj mai jos, în grupele Conference League. La săraci. Atâta s-a putut. Este criză! Dar cu Edjouma, ce-ați avut?! Cu Băluță, cu Ștefănescu?! Păcat! Se vede.

Dar, mai este timp, poate mintea cea de pe urmă va completa lotul atât la FCSB cat și la CFR Cluj.

Craiova joacă iar o repriză și rezolvă meciul și calificarea. Aștept momentul când va juca un meci întreg. Bairam a evitat cu brio eticheta de idiotul etapei! Așa ratare nu există! A mai spus-o un oltean când a văzut girafa: Așa ceva nu există.”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

