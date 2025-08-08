Marian Iancu a dat verdictul după ce a văzut FCSB - Drita: „Nu cred că vor reuși” + Ce a spus despre CFR și Craiova

FCSB s-a impus cu 3-2 în fața lui Drita, în meciul tur din runda a treia a preliminariilor Europa League, care a avut loc pe Arena Națională. Partida a putut fi vizionată în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

De cealaltă parte, CFR Cluj a pierdut cu 1-2 meciul de acasă cu Braga, în timp ce Universitatea Craiova a câștigat fără probleme meciul cu Spartak Trnava, scor 3-0.

Marian Iancu a dat verdictul după ce a văzut echipele românești la treabă în cupele europene

Marian Iancu a vorbit despre cele trei rezultate obținute de echipele din România și a concluzionat că nivelul fotbalului românesc este de Conference League.

Fostul patron din prima ligă crede că nici măcar FCSB nu va reuși să prindă faza ligii din Europa League în acest sezon.

