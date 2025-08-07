FCSB a câștigat dramatic pe Arena Națională, după ce a fost condusă cu 0-2. Golurile campioanei României au fost marcate în ultima jumătate de oră.



Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a oferit o primă reacție imediat după meci la microfonul PRO TV și s-a arătat impresionat de evoluția elevilor săi, care au reușit să câștige după patru înfrângeri consecutive.



Tehnicianul cipriot se gândește deja la meciul cu Unirea Slobozia, de duminică, după care va urma returul din Kosovo cu Drita.



Elias Charalambous: Trebuie să dedicăm victoria fanilor”



„Nu știu dacă norocul s-a întors împotriva noastră, din punctul meu de vedere am jucat mai slab în prima repriză. Am avut presiune la meciurile trecute și nu ne-am putut arăta calitatea. În a doua repriză am primit acel gol, se întâmplă, dar am arătat o reacție bună după primirea golului.



Jucătorii care au intrat au ajutat echipa. Trebuie să dedicăm victoria fanilor noștri, care au susținut echipa chiar și când eram conduși. Calificarea se va decide în Kosovo, peste o săptămână. Acolo va trebui să începem de la zero, va fi foarte dificil, trebuie să ne pregătim pentru un meci foarte dificil acolo.



Sper că acest meci va fi linia noastră care să ne călăuzească în viitor. Când pierzi meciuri, ai nevoie de un meci pe care să-l câștigi ca să reacționezi.



(n.r. - despre Bîrligea) E un jucător care are golul în sânge, a arătat din nou astăzi. Am câștigat, dar meciul s-a terminat, duminică avem meci în campionat, trebuie să ne pregătim și apoi avem un meci foarte dificil în Kosovo”, a spus Charalambous, în direct la PRO TV.



În cazul în care va reuși să se califice în faza următoare din Europa League, FCSB se va duela cu scoțienii de la Aberdeen. Dacă este eliminată de Drita, campioana României coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).

VIDEO: FCSB - Drita 3-2 (Rezumatul partidei transmise în direct la PRO TV și VOYO)

