Portughezii au deschis scorul în minutul 17 prin Gorby, dar Sheriff Sinyan a restabilit egalitatea în minutul 30. După pauză, Gorby a marcat, în minutul 50, și le-a adus victoria celor de la Braga.

Ioan Varga: ”Scorul de 1-2 se poate întoarce!”

Echipa calificată în play-off-ul Europa League se va decide în returul de săptămâna viitoare.

La scurt timp după meci, Ioan Varga, patronul celor de la FCSB, a reacționat. În ciuda eșecului, finanțatorul formației din Gruia și-a arătat susținerea față de echipa sa și s-a declarat convins că CFR Cluj va obține calificarea dacă va juca la fel de bine și în retur.

”Eu zic că-i batem. Ne calificăm. Dacă vom juca la fel, ne vom califica acolo. Am încredere în băieți și în Dan Petrescu. Nu e nicio problemă. Nu e un capăt de lume! Scorul de 1-2 se poate întoarce. Doamne ajută!

Sper ca băieții să fie bine. Nu pot decât să-i felicit. De aici încolo vedem mai departe ce va fi la retur. Sper să fim bine pregătiți și să facem ce avem de făcut, adică să ne calificăm”, a spus Ioan Varga, potrivit GSP.

