Condusă cu 2-0 din minutul 49, FCSB a revenit în ultima jumătate de oră. Daniel Bîrligea, cu o dublă, și fundașul Graovac au înscris pentru campioana României, care este acum favorită la calificarea în play-off-ul Europa League.



Gigi Becali, prima reacție după thriller-ul FCSB - Drita 3-2: "Ei mi-au plăcut cel mai mult!"

Remarcații lui Gigi Becali după meciul de pe Arena Națională au fost Octavian Popescu și Daniel Bîrligea. Finanțatorul campioanei a explicat de ce a decis, totuși, să îl schimbe pe Octavian Popescu spre finalul jocului.



"N-avem niciun fel de emoții că nu vom marca măcar un gol. Bine, se putea întâmpla să nu marcăm, dar dacă e numai la noi mingea nu aveam cum să nu dăm. Nu mai vreau să vorbesc, dar nu se poate să te scoată o echipă din asta. Dacă te scoate, numai ghinionul e, dar câte ghinioane să ai?



Mi-a plăcut foarte mult atitudinea. E echipa pe care încep să o reușesc. Și mi-a plăcut foarte mult că mi-a plăcut George Popescu. Și și-a revenit Bîrligea. Ăsta e Bîrligea pe care îl știam. George Popescu a fost schimbat pentru că ra deja 2-2, ce rost avea? Aveam nevoie de agresivitate la centru. A intrat Baba, a dat pasă lui Politic, s-a dat 11 metri. George și-a revenit, dar pe final aveam nevoie de mai multă agresivitate ca să nu mai facem alte tâmpenii. Am zis că și 2-2 era bine pentru noi", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Întrebat despre șansele de calificare înaintea returului, Becali a răspuns: "În mod normal, având în vedere echipa și scorul, sută la sută. Vezi? Am zis 'în mod normal'. Înainte mă lăudam, dar acum, după ce s-a întâmplat cu Shkendija, nu mai zic în viața mea. Shkendija era slabă rău de tot. Drita nu e atât de slabă".

