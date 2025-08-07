Gigi Becali, prima reacție după thriller-ul FCSB - Drita 3-2: "Ei mi-au plăcut cel mai mult!"

Gigi Becali, prima reacție după thriller-ul FCSB - Drita 3-2: Ei mi-au plăcut cel mai mult! Europa League
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB s-a impus cu 3-2 în prima manșă cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League. Campioana României a revenit după ce a fost condusă la două goluri.

FCSBDrita
Condusă cu 2-0 din minutul 49, FCSB a revenit în ultima jumătate de oră. Daniel Bîrligea, cu o dublă, și fundașul Graovac au înscris pentru campioana României, care este acum favorită la calificarea în play-off-ul Europa League.

Gigi Becali, prima reacție după thriller-ul FCSB - Drita 3-2: "Ei mi-au plăcut cel mai mult!"

Remarcații lui Gigi Becali după meciul de pe Arena Națională au fost Octavian Popescu și Daniel Bîrligea. Finanțatorul campioanei a explicat de ce a decis, totuși, să îl schimbe pe Octavian Popescu spre finalul jocului.

"N-avem niciun fel de emoții că nu vom marca măcar un gol. Bine, se putea întâmpla să nu marcăm, dar dacă e numai la noi mingea nu aveam cum să nu dăm. Nu mai vreau să vorbesc, dar nu se poate să te scoată o echipă din asta. Dacă te scoate, numai ghinionul e, dar câte ghinioane să ai?

Mi-a plăcut foarte mult atitudinea. E echipa pe care încep să o reușesc. Și mi-a plăcut foarte mult că mi-a plăcut George Popescu. Și și-a revenit Bîrligea. Ăsta e Bîrligea pe care îl știam. George Popescu a fost schimbat pentru că ra deja 2-2, ce rost avea? Aveam nevoie de agresivitate la centru. A intrat Baba, a dat pasă lui Politic, s-a dat 11 metri. George și-a revenit, dar pe final aveam nevoie de mai multă agresivitate ca să nu mai facem alte tâmpenii. Am zis că și 2-2 era bine pentru noi", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Întrebat despre șansele de calificare înaintea returului, Becali a răspuns: "În mod normal, având în vedere echipa și scorul, sută la sută. Vezi? Am zis 'în mod normal'. Înainte mă lăudam, dar acum, după ce s-a întâmplat cu Shkendija, nu mai zic în viața mea. Shkendija era slabă rău de tot. Drita nu e atât de slabă".

VIDEO FCSB - Drita 3-2. Rezumatul meciului transmis în direct la Pro TV și pe VOYO

Cu cine joacă FCSB în play-off-ul Europa League sau Conference League

După 3-2 pe Arena Națională, FCSB va juca returul cu Drita la Priștina, joi, 14 august, de la ora 21:00, în exclusivitate pe VOYO. În cazul unei calificări, campioana României va evolua în play-off-ul Europa League, unde va da peste scoțienii de la Aberdeen.

În cazul în care este eliminată de Drita, FCSB va coborî în play-off-ul din Conference League, iar adversară va fi câștigătoarea din dubla Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).

În turul disputat joi în Luxemburg, Levadia Tallinn s-a impus cu 3-2 și este favorită la calificare după golurile lui Musaba (14', 52') și Ainsalu (20'). Pentru gazde a înscris o dublă Samir Hadji.

Returul dintre Levadia și Differdange se joacă la Tallinn, joi, 14 august, de la ora 19:30.

