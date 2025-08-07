7 concluzii după FCSB - Drita 3-2

După Inter D'Escaldes și Shkendija, putea urma Drita. Un "hat-trick" de rușini istorice a fost evitat cu ajutorul publicului într-un meci cu greșeli impardonabile, 18 cornere și o revenire care poate propulsa campioana ultimelor sezoane spre o lume fotbalistică mai bună. Ce lasă în spate FCSB - Drita 3-2?

1. Există Shkendija 2.0. Mai întâi, un tablou al adversarului kosovar, asemănător în multe privințe cu nord-macedonenii care au stopat visul Ligii Campionilor. La fel de rudimentari, poate cu un plus la capitolul fizic, cu un fotbal care aduce aminte de echipele mici din România anilor 1990: mingi lungi în speranța că iese ceva, fără fotbaliști cu calitate tehnică, dar dispuși să alerge atât cât îi țin bateriile. Un oponent modest, care nu ar fi mișcat pe Arena Națională dacă nu i-ar fi permis apărarea de gumă a lui Charalambous și Pintilii.

2. Aceiași Miculescu și Bîrligea. La fel cum s-a întâmplat în multe momente ale traseului impresionant din sezonul trecut, Miculescu și Bîrligea au luat meciul pe cont propriu, atât în prima repriză, cât și când colegilor le ardea buza mai tare. Primul a dat semnalul revenirii cu driblingul și centrarea de la golul de 1-2, al doilea a înscris golul întoarcerii în meci și în inimile fanilor, a avut o bară și sângele rece pentru a transforma un penalty în minutele de prelungiri, când, indiferent de context, presiunea e una enormă.

3. 30 de minute pot schimba un sezon. Plecată de la schimbarea lui Chiricheș cu Edjouma (excelent de la intrare), revenirea din partea a doua e exact genul de "film" care te poate ajuta pe viitor. Pe undeva, e mult mai bine să fii condus, chiar și cu un al doilea gol discutabil, și să vezi marginea prăpastiei pentru a te ridica mai puternic și a savura o victorie și mai muncită. E cazul FCSB-ului, care a terminat turul cu Drita sărbătorind, cu adrenalina sus.

4. Publicul a evitat o criză majoră. Era minutul 60 când Șut și Crețu nu s-au înțeles la o fază în partea dreaptă, căpitanul a pasat prea lung pe un culoar neatacat de coechipierul său, iar stadionul a început să huiduie, penalizând o vară întreagă în care favoriții le-au servit dezamăgiri peste dezamăgiri. O scăpare de moment, un gest care putea deveni periculos dacă Bîrligea nu marca peste patru minute golul care a readus FCSB-ul în joc și în cărțile calificării. Imediat, tribunele s-au activat și așa au rămas până la final.



5. Adrian Șut, din nou pe minus. Dintre lideri, Adrian Șut iese din nou pe minus la finalul celor 90 de minute. Nu pentru ocazia mare ratată în prima parte din pasa lui Cisotti la o fază excelentă a lui Miculescu, ci pentru prea multele pase greșite, riscurile neasumate și dialogul permanent pe care s-a învățat să-l poarte cu arbitrii cu banderola pe braț. O primă repriză slabă, o a doua sub așteptări, pare în continuare uzat și prea nervos în momentele în care trebuie să ridice echipa.