FCSB a avut nevoie de 30 de minute de fotbal versiunea 2024/2025 pentru a întoarce meciul cu Drita, 3-2 de la 0-2, și a-și asigura în mare măsură calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana și-a făcut singură meciul greu, s-a scuturat începând cu minutul 64 și a pus capăt seriei negre și blocajului mental acuzat de Gigi Becali și Mihai Stoica.

După Inter D'Escaldes și Shkendija, putea urma Drita. Un "hat-trick" de rușini istorice a fost evitat cu ajutorul publicului într-un meci cu greșeli impardonabile, 18 cornere și o revenire care poate propulsa campioana ultimelor sezoane spre o lume fotbalistică mai bună. Ce lasă în spate FCSB - Drita 3-2?

1. Există Shkendija 2.0. Mai întâi, un tablou al adversarului kosovar, asemănător în multe privințe cu nord-macedonenii care au stopat visul Ligii Campionilor. La fel de rudimentari, poate cu un plus la capitolul fizic, cu un fotbal care aduce aminte de echipele mici din România anilor 1990: mingi lungi în speranța că iese ceva, fără fotbaliști cu calitate tehnică, dar dispuși să alerge atât cât îi țin bateriile. Un oponent modest, care nu ar fi mișcat pe Arena Națională dacă nu i-ar fi permis apărarea de gumă a lui Charalambous și Pintilii.

2. Aceiași Miculescu și Bîrligea. La fel cum s-a întâmplat în multe momente ale traseului impresionant din sezonul trecut, Miculescu și Bîrligea au luat meciul pe cont propriu, atât în prima repriză, cât și când colegilor le ardea buza mai tare. Primul a dat semnalul revenirii cu driblingul și centrarea de la golul de 1-2, al doilea a înscris golul întoarcerii în meci și în inimile fanilor, a avut o bară și sângele rece pentru a transforma un penalty în minutele de prelungiri, când, indiferent de context, presiunea e una enormă.

3. 30 de minute pot schimba un sezon. Plecată de la schimbarea lui Chiricheș cu Edjouma (excelent de la intrare), revenirea din partea a doua e exact genul de "film" care te poate ajuta pe viitor. Pe undeva, e mult mai bine să fii condus, chiar și cu un al doilea gol discutabil, și să vezi marginea prăpastiei pentru a te ridica mai puternic și a savura o victorie și mai muncită. E cazul FCSB-ului, care a terminat turul cu Drita sărbătorind, cu adrenalina sus.

4. Publicul a evitat o criză majoră. Era minutul 60 când Șut și Crețu nu s-au înțeles la o fază în partea dreaptă, căpitanul a pasat prea lung pe un culoar neatacat de coechipierul său, iar stadionul a început să huiduie, penalizând o vară întreagă în care favoriții le-au servit dezamăgiri peste dezamăgiri. O scăpare de moment, un gest care putea deveni periculos dacă Bîrligea nu marca peste patru minute golul care a readus FCSB-ul în joc și în cărțile calificării. Imediat, tribunele s-au activat și așa au rămas până la final.

5. Adrian Șut, din nou pe minus. Dintre lideri, Adrian Șut iese din nou pe minus la finalul celor 90 de minute. Nu pentru ocazia mare ratată în prima parte din pasa lui Cisotti la o fază excelentă a lui Miculescu, ci pentru prea multele pase greșite, riscurile neasumate și dialogul permanent pe care s-a învățat să-l poarte cu arbitrii cu banderola pe braț. O primă repriză slabă, o a doua sub așteptări, pare în continuare uzat și prea nervos în momentele în care trebuie să ridice echipa.

6. Graovac s-a salvat, dar nu păcălește pe nimeni. Preferat lângă Popescu, stoperul muntenegrean a greșit la primul gol, l-a scăpat din marcaj pe Manaj la reușita de 2-0 a kosovarilor și și-a presărat seara nefastă cu o preluare de Liga 4 în marginea careului advers și o pasă prin care era să-l pună la pământ pe Chiricheș. A înscris golul de 2-2, însă evoluția sa contra unui adversar modest arată că nu poate emite pretenții de titular și, în niciun caz, nu are nivelul lui Dawa.

7. Politic e pregătit mental. La cinci zile după valul de titluri care-l puneau sub Musi ca urmare a confruntării directe din Derby, transferul verii la FCSB a început rezervă, a intrat în minutul 68 în locul lui Cisotti și a adus cu el pe teren exact ce așteptau Becali, staff-ul și fanii. A intrat cu energie, a avut o primă acțiune reușită, cu un șut bun scos greu de portarul advers, a pus puternic piciorul în fiecare duel și până la urmă a scos penalty-ul izbăvitor. Semn că a lăsat în spate valul de negativism generat de prestația slabă contra fostei echipe și e gata să aibă un cuvânt greu de spus, pe măsura investiției patronului.

VIDEO FCSB - Drita 3-2. Rezumatul meciului transmis în direct la Pro TV și pe VOYO

