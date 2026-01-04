Deși banii încasați în urma transferului lui Louis Munteanu la D.C. United îi vor ajuta pe ardeleni să își plătească o parte dintre datorii, CFR Cluj nu a scăpat încă de probleme.

CFR Cluj renunță la jucătorii extracomunitari

Gruparea din Gruia se confruntă cu probleme financiare, motiv pentru care ardelenii au luat o decizie fără precedent în fotbalul românesc.

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a anunțat că echipa își va schimba strategia și nu va mai legitima jucători extracomunitari, deoarece pentru aceștia trebuie achitată și o taxă suplimentară de 10%.

Regula în cauză va fi încălcată doar în cazul în care este vorba despre un jucător extracomunitar din campionatul României, cel mai bun pe postul său. Jucătorii extracomunitari sunt fotbaliștii care nu dețin cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene.

”Aceste probleme sunt și datorită faptului că se aduc mulți fotbaliști extracomunitari. Cu taxa aceea de 10%, la salariile pe care le avem, e una foarte mare. E enormă diferența.

Mi-am propus să nu mai luăm extracomunitari, doar dacă sunt cei mai buni pe posturile lor în România. Sunt foarte scumpi”, a spus Iuliu Mureșan, conform Digi Sport.

