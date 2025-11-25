Tehnicianul român a tranșat rapid situația înaintea deplasării cruciale din Champions League.



După eșecul din derby, discuțiile din "Cizmă" s-au aprins rapid. Refrenul care a dominat atât rețelele de socializare, cât și emisiunile TV a fost unul singur: dacă portarii ar fi fost inversați, Inter ar fi ieșit învingătoare. Acest "zgomot de fond" a ajuns inevitabil și în interiorul clubului, însă reacția a fost fermă.



În ciuda mâinilor nesigure ale lui Sommer la faza care a permis golul lui Pulisic, staff-ul tehnic nu are nicio intenție să dramatizeze situația sau să pună la îndoială calitățile elvețianului.



Postul de titular nu se atinge



Cristi Chivu este decis să-și protejeze jucătorul cu orice preț. Jurnaliștii de la La Gazzetta dello Sport scriu că tehnicianul este gata "să sape un șanț" în jurul lui Sommer pentru a opri valul de contestatari. Mesajul este clar: câteva erori nu sunt suficiente pentru a schimba gestionarea unui rol atât de important.



Astfel, Yann Sommer va fi titular indiscutabil și mâine, în duelul de foc cu Atletico Madrid din Liga Campionilor. Este o decizie trasă la indigo după cea luată în urma meciului cu Juventus, un alt moment delicat al sezonului când portarul a gafat, dar a fost menținut în primul 11 chiar la partida următoare. Chivu mizează pe continuitate și încredere, refuzând să se lase influențat de presiunea mediatică.

