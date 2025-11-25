Duminică, ”nerazzurrii” au întâlnit-o pe ”Giuseppe Meazza” pe rivala AC Milan în etapa cu numărul 12 din primul eșalon al Italiei. La capătul celor 90 de minute, ”rossonerrii” au obținut toate cele trei puncte după ce Christian Pulisic a înscris unicul gol al confruntării în minutul 54.



Chivu vrea să dea lovitura la Inter cu un transfer de cinci stele: ”Ar fi de vis”



Presa din Italia a scris că Inter a pus ochii, după ultimele evoluții deloc consistente ale lui Yann Sommer, pe Mike Maignan, goalkeeperul rivalei din oraș. Francezul, cotat la 25 de milioane de euro de site-urile de specialitate, se află la AC Milan din 2021 și mai are contract cu echipa până la finalul actualei stagiuni.



Italienii susțin că transferul lui Maignan la Inter ”ar fi un vis”, mai ales că Sommer înaintează în vârstă și al doilea portar, Josep Martinez, a cedat psihic după ce a fost implicat în accidentul rutier tragic soldat cu moartea unui bătrân de 81 de ani, aflat într-un scaun cu rotile electric.



”Yann Sommer a gafat din nou. Portarul elvețian de 36 de ani fusese deja pus sub acuzare după înfrângerea cu Juventus, pentru două dintre cele patru goluri primite pe Allianz Stadium, iar în derby-ul cu Milan jucătorul lui Inter a deviat fără convingere centrarea lui Saelemaekers, permițându-i lui Pulisic să finalizeze pentru 1-0. Conducerea se gândește deja să întoarcă pagina.



Iar între buturi ar avea un vis numit Mike Maignan. Chiar el, 'călăul lui Inter' din derby-ul de duminică, după ce a parat penalty-ul executat de Calhanoglu. Cu contractul lui Sommer care expiră vara viitoare, și care nu va fi reînnoit, oamenii din departamentul de mercato al clubului din iau în considerare să-i 'fure' lui AC Milan portarul numărul unu.



Francezul de 30 de ani are contract cu 'rossonerii' până la 30 iunie și încă nu s-a ajuns la un acord pentru o prelungire. Marea piedică dintre Milan și Maignan este salariul ridicat cerut de jucător, iar Inter vrea să se insinueze între părți și să-l convingă pe goalkeeper să treacă pe cealaltă parte a râului Naviglio.



Pe termen imediat, însă, Cristian Chivu va trebui să încerce să-l recupereze psihologic pe Josep Martinez după tragedia trăită recent”, a scris TuttoMercatoWeb.



Pentru Inter urmează meciul de pe ”Metropolitano” de miercuri seară, de la ora 22:00, cu Atletico Madrid, în etapa #5 din faza principală a competiției UEFA Champions League. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

