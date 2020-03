"Au lot, au arbitraje, au de toate, va spun eu!" Dan Petrescu, declaratii RAZBOINICE inainte de meciul cu Astra! De cine se teme antrenorul clujenilor in lupta la titlu

Dan Petrescu a vorbit despre meciul cu Astra Giurgiu.

CFR Cluj o va intalni pe Astra Giurgiu, maine de la ora 20:30, pe teren propriu. Antrenorul campioanei Romaniei, Dan Petrescu, a declarat ca partida de maine seara va fi cel mai greu din play-off, in conditiile in care acesta nu se va putea baza pe mai multi jucatori. Totodata, Petrescu a mai spus ca FC Botosani se poate bate la castigarea campionatului, dupa egalul in fata celor de la FCSB.

"Pe mine ma sperie orice echipa din play-off. Si la Unirea Urziceni cand eram, nu ne baga nimeni in seama. Si nici nou nu spuneam, asta era tactica. Eu in gandul meu ma gandeam ca as fi vrut sa iau campionatul. Dar spunem la toti sa nu zica asta pana la ultimul meci. Cei de la Botosani se gandesc sa ia campionatul, stati linistiti, va spun eu. Au lot, au arbitraje, au bani, au de toate. Dar ei sunt smecheri. 'Noi nu vrem'. Sunt la doua puncte de noi. Cum sa nu vrea sa ia campionatul? Toate echipele din play-off vor sa ia campionatul. Daca o fura altii, sunt fraierii, dar eu nu o fur pe asta. E clar ca nimeni nu o sa declare ca vrea campionatul pentru ca presiunea ar fi prea mare pe ei. La CFR toata lumea spune ca suntem favoriti, eu spun invers, ca nu suntem.



Nu am vazut meciul FC Botosani - FCSB. Stiam ca in ultimii opt ani a castigat FCSB, toata lumea se astepta la acest rezultat, in rest nu am ce sa zic, e treaba lor, e problema lor. Problema ramane in continuare acesta regula, ca trebuie sa incepem cu doi U 21 si pe mine infricoseaza aceasta regula. pentru ca nu pot sa folosesc echipa din Europa League. Daca as folosi echipa din Europa League la fiecare meci, sansele mele ar fi mai mari la castigarea campionatului.

Nimic nu poate sterge ceea ce s-a s-a intamplat la Sevilla. Nu au trecut destule zile ca sa fim toti bine. Din acest motiv, meciul cu Astra va fi cel mai greu din acest play-off, in afara faptului ca e primul, e si ultimul pe care il jucam dupa ce am evoluat in cupele europene. Dupa meciurile din cupele europene niciodata nu am avut un rezultat favorabil si mai ales ca în cupele europene, la ultimul meci, echipa a dat aproape tot. Nu stiu daca si-au revenit toti mental si fizic. Si asta va fi o problema sa aleg cei mai buni jucatori pentru meciul de maine. E clar ca daca vreau sa-l bag pe Paun titular sau rezerva trebuie sa-l întreb daca e in stare.



L-am lasat o zi in plus, astazi o sa am mai multe discutii cu jucatorii si pe teren si in afara terenului si vedem ce vom scoate din acest meci. As fi preferat o zi in plus, era aur pentru noi, din pacate nu o avem si nici Paun nu are aceasta zi, nu o are nimeni. Pentru mine e foarte greu de gestionat acest moment pentru că isi doreau baietii.. Nu mai avem cum sa intoarcem acel rezultat. Avem mari probleme la meciul acesta, am multi jucatori cu febra, loviti, Costache, suspendat, Chipciu s-a accidentat, din pacate era intr-o forma buna. El s-a accidentat ieri la antrenament si sigur nu joaca în meciul acesta", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa dinaintea partidei cu Astra Giurgiu.