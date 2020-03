"Saeid a fost imperial!" Antrenorul lui Dinamo, impresionat de evolutia jucatorilor! Ce spune Stefan Constantin dupa meci

"Dulaii" i-au invins pe portughezi cu 26-24.

Dinamo a reusit o calificare istorica in optimile Ligii Campionilor, dupa ce a trecut de Sporting Lisabona. Romanii o vor intalni pe Paris-Saint German. Antrenorul lui Dinamo, Stefan Constain, s-a declarat foarte multumit de evolutia jucatorilor sai.



"A fost un meci foarte intens, asa cum au fost toate din Liga Campionilor in acesta editie. Ma bucur ca am realizat astazi ce n-am putut anul trecut. Suntem neinvins in Liga si nu pot decat sa-mi felicit jucatorii pentru ce au realizat in aceasta dubla mansa. Suporterii au fost minunati, ne-au impins de la spate. Am fost mai lucizi, chiar daca am trecut si prin momente mai grele. Cred ca victoria e pe deplin meritata. Saeid a fost imperial, apararea a fost foarte ermetica. Am inscris multe goluri din ughiuri laterale, am reusit sa desface foarte bine apararea celor de la Sporting. Nu stiu unde vom juca impotriva lui PSG. Nu cred ca putem juca in Sala Dinamo. Acum ma gandesc la derby-ul cu Steaua, ne asteapta un alt meci mare", a zis Stefan Constatin la TelekomSport.