Clubul Fiorentina a anunţat, sâmbătă, decesul patronului său, americanul Rocco Commisso.

Patronul Fiorentinei, Rocco Commisso, a murit

Omul de afaceri a încetat din viaţă la vârsta de 76 de ani, „după o lungă perioadă de tratament”, conform comunicatului oficial.

La cârma Fiorentinei din 2019, Rocco Commisso era un om de afaceri american de origine italiană.

A fost fondator, preşedinte şi director general al Mediacom, a cincea cea mai mare companie de cablu din Statele Unite, care deservea peste trei milioane de gospodării şi întreprinderi din 22 de state.

Pasionat de fotbal, era proprietarul echipei New York Cosmos din 2017, înainte de a cumpăra clubul toscan care evoluează în Serie A.

”Cu mare durere și tristețe, familia Commisso, alături de soția sa Catherine, copiii Giuseppe și Marisa, precum și surorile Italia și Raffaelina, anunță trecerea în neființă a patronului Rocco B. Commisso.

După o perioadă îndelungată de tratamente medicale, patronul nostru ne-a părăsit, iar astăzi îi plângem cu toții dispariția. Pentru familia sa a fost un exemplu și o lumină călăuzitoare, un om loial și devotat care, alături de soția sa Catherine, a atins pragul de 50 de ani de căsnicie și care a fost un tată exigent, dar iubitor pentru copiii săi, exact așa cum îi era și caracterul: blând și hotărât.

Dragostea sa pentru Fiorentina a fost cel mai mare dar pe care și l-a făcut sieși, petrecând zile de neuitat alături de băieții și fetele din sectorul juvenil, oferind mereu un gest de grijă și un zâmbet tuturor. Neobosit, a muncit până în ultimele sale zile, dedicându-se companiilor sale, Mediacom și Fiorentina, precum și viitorului acestora.

Fotbalul a fost pasiunea sa, iar Fiorentina a devenit la fel în urmă cu șapte ani, când Rocco a preluat conducerea clubului viola și a început să iubească suporterii, culorile și orașul Florența. „Spuneți-mi Rocco”, le spunea tuturor, cu empatia sa extraordinară. A fost mereu aproape de Florența și de florentini, atât în viața de zi cu zi, cât și în cea mai dificilă perioadă a pandemiei de Covid, când campania „Forza e Cuore” a oferit donații substanțiale spitalelor din oraș.

Viola Park – Rocco B. Commisso, casa Fiorentinei, va purta pentru totdeauna numele său, un simbol de neșters al afecțiunii sale și al dorinței de a privi spre viitorul tinerilor. Băieții și fetele care au crescut sub îndrumarea sa în academia de juniori au câștigat trofee și își continuă parcursul alături de echipele de seniori, masculine și feminine, ale Fiorentinei. Sub conducerea sa, Fiorentina a ajuns în două finale UEFA Conference League și într-o finală de Cupa Italiei.

Familia Commisso mulțumește tuturor celor care i-au fost alături în aceste momente delicate și este convinsă că amintirea lui Rocco va rămâne pentru totdeauna în inimile numeroșilor oameni care l-au iubit și care au împărtășit alături de el atât momentele dificile, cât și pe cele frumoase.

Un gând sincer, în acest moment de mare tristețe, se îndreaptă către toți cei de la Fiorentina – staff, jucători și angajați –, către toți cei care l-au cunoscut pe Rocco, către întreaga comunitate viola și, mai ales, către toți băieții și fetele care vor continua să poarte culorile viola și memoria lui Rocco al nostru în toată Italia și în întreaga lume.

Ne lipsești și ne vei lipsi mereu”, se arată în comunicatul clubului.

