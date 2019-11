"El are meritul pentru acest trofeu! E singurul care m-a facut sa inteleg ce trebuie sa joc" Vedeta lui Al Hilal este la picioarele lui Razvan Lucescu

Razvan Lucescu a reusit sa castige Liga Campionilor Asiei alaturi de Al Hilal.

Bafetimbi Gomis este una dintre vedetele echipei din Arabia Saudita si a avut cuvinte superbe la adresa lui Razvan Lucescu la finalul partidei:

"Vreau sa spun ceva referitor la antrenorul nostru. Eu cred ca el are meritul principal pentru acest trofeu! Inca din prima zi in care a venit la echipa, mi-aduc aminte ca eram in cantonament in Austria, ne-a zis ca nu e suficiet sa fim individual buni, ci trebuie sa fim si sa gandim ca o echipa. A muncit atat de mult si atat de bine la acest aspect, incat cred ca ati vazut astazi cum am evoluat si cum am pus in practica tot ceea ce ne-a invatat", a spus Gomis.

"E un antrenor foarte mare! Eu tin sa-i multumesc public, in fata tuturor. Chiar daca am evoluat la atatea echipe bune si am fost pregatit si de alti atrenori, el m-a facut sa inteleg ce trebuie sa joc, cum sa joc pentru echipa, cum sa joc fara minge. Repet ce am spus, acest trofeu e in principal meritul antrenorului nostru. Felicitari lui! A facut o treaba grozava, incredibila. E un antrenor mare de tot!", a continuat jucatorul.

Gomis (34 de ani) a jucat in cariera la Saint Etienne, Lyon, Swansea, Marseille, Galatasaray si Al Hilal. In 2014, Swansea platea 10 milioane de euro lui Lyon pentru atacantul francez.

Gomis are 95 de goluri in 244 de meciuri pentru Lyon si 49 de goluri in 164 de meciuri pentru Saint Etienne. La Swansea a reusit sa marcheze 17 goluri in 71 de meciuri, iar la Galatasaray a inscris 32 de goluri in 42 de meciuri.