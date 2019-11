"La sfarsitul saptamanii vom avea discutia finala!" Mircea Lucescu ar putea sa se intoarca in fotbalul romanesc! Unde poate merge

Mircea Lucescu se intoarce in fotbalul romanesc.

Mircea Lucescu ar putea ajunge la Rapid. Victor Angelescu, cel care este actionarul majoritar al clubului giulestean a vorbit despre posibilitatea ca Mircea Lucescu sa revina la Rapid si spune ca la finalul acestei saptamani spera sa aiba o discutie cu acesta pentru a clarifica situatia.

"Asocierea Rapid - Mircea Lucescu se datoreaza tot primarului Tudorache. Dan este cel care, in virtutea relatiei personale pe care o are cu domnul Lucescu, ne-a pus in legatura cu acesta. Din perspectica clubului, asocierea cu o astfel de figura a fotbalului romanesc nu poate fi decat benefica. Pe toate planurile, nu numai in zona strict sportiva.



Nu luam in calcul o inlocuire a antrenorului Daniel Pancu cu Mircea Lucescu, si nu am luat niciodata in calcul o asemenea schimbare, nici nu cred ca ete un rol pe care domnul Lucescu sa si-l doreasca, insa exploram modalitati de colaborare. Experienta domnului Lucescu si imaginea pe care o aduce ne intereseaza, fara doar si poate. La sfarsitul saptamanii vom avea, sper, o discutie clarificatoare cu domnia sa, dupa care sper sa putem avea vesti pentru publicul rapidist si nu numai", a spus Victor Angelescu la Prosport.