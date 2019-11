"Era in culmea fericirii!" Razvan Lucescu a dezvaluit cum a urmarit Mircea Lucescu finala: "Nu a avut zile usoare!"

Razvan Lucescu a incheiat unul dintre cei mai buni ani ai carierei de antrenor cu un trofeu urias.

Razvan Lucescu reusea sa castige in vara titlul in Grecia si sa devina idol in Salonic. Acum, antrenorul roman e idol in Riyadh dupa ce a reusit sa castige Liga Campionilor Asiei cu Al Hilal.

Lucescu jr nu a vrut sa se compare cu tatal sau din punct de vedere al performantelor si a dezvaluit cum a urmarit "Il Luce" finala: Mircea Lucescu s-a uitat la meciul fiului sau pe telefon.

"Nu am luat niciodata in calcul sa ma compar cu ceea ce a obtinut el. Nu vreau asta, nu a fost scopul meu. Eu am o pasiune si atat. In al treilea rand, pot spune ca suntem mandri ca familie. El a castigat Cupa UEFA, a castigat o Supercupa europeana, eu castig acum Champions League al Asiei, totusi sunt trei trofee continentale intr-o familie. E frumos. E frumos ca e o familie romaneasca. A vazut meciul la telefon. Cineva din America filma cu telefonul lui televizorul. Era in culmea fericirii, nu a avut zile usoare, a avut zile complicate si era in culmea fericirii", a declarat Razvan Lucescu pentru TelekomSport.