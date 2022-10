Impresarul lui Milinkovic-Savic a spus totul! Ce se întâmplă cu mijlocașul lui Lazio

Ar putea fi ultima șansă pentru cei de la Lazio de a obține o sumă importantă în schimbul mijlocașului sârb. Milinkovic-Savic (27 de ani) este dorit insistent de cei de la Juventus, club pregătit să înceapă negocierile pentru transfer în perioada de mercato din iarnă.

Meteja Kezman, impresarul lui Milinkovic-Savic și fost jucător la PSV, Chelsea, Atletico Madrid sau PSG, a vorbit despre viitorul mijlocașului de la Lazio.

„Contractul său expiră în 2024, iar după Cupa Mondială ar fi momentul să vorbim cu Lazio și cu Lotito despre viitorul său. O să vorbesc și cu toate celelalte cluburi. Viitorul lui Sergej Milinkovic-Savic se va clarifica după asta (n.r. - Cupa Mondială”, a spus Mateja Kezman, potrivit jurnalistului Nicolo Schira.

