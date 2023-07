Sergej Milinkovic-Savic vrea să plece de la Lazio după ce a primit o ofertă de nerefuzat: ”Mi-a cerut să-l las”

Despre transferul mijlocașului sârb s-a vorbit și în precedentele ferestre de mercato, dar Milinkovic-Savic a rămas la Lazio din cauza prețului mare cerut de Lotito.

S-a vorbit despre posibilitatea unui transfer la Juventus, una dintre rivalele lui Lazio, dar acum Sergej a primit o ofertă avantajoasă din Arabia Saudită și ar fi tentat de un transfer.

Sârbul i-a cerut lui Lotito să fie lăsat să plece, astfel că în această perioadă Lazio negociază cu o echipă din zona Golfului. Cel mai probabil, este vorba despre Al-Hilal.

”Milinkovic-Savic mi-a cerut să-l las să plece de la club, el vrea doar să plece. Întrebați-l pe el dacă se duce în Arabia Saudită.

Al-Hilal? Așteptăm documentele formale și oficiale. Transferul se va face când vom semna documentele. Propunerea este sub 50 de milioane de euro”, a spus președintele lui Lazio, Claudio Lotito.

