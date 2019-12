Primul mare transfer din 2020! Real vrea sa scape de Modric si i-a gasit inlocuitor: mutare "galactica" din Serie A

Real Madrid pregateste primul mare transfer din 2020.

Real Madrid a depasit ultimul mare meci al anului, derby-ul cu Barcelona scor 0-0, si acum isi pregateste strategia pentru anul urmator.

Zidane pare ca stie ce are de facut. Modric nu mai intra in vederile antrenorului francez din moment ce croatul a fost folosit doar 10 minute in El Clasico, astfel ca "galacticii" vor sa aduca un jucator "proaspat" in locul mijlocasului in varsta de 34 de ani.

Potrivit presei spaniole, Zidane a discutat deja cu Florentino Perez si vrea sa-l transfere pe Milinkovic-Savic de la Lazio in schimbul a 105 milioane de euro. Conditia pentru ca aceasta mutare sa se realizeze este ca Modric sa plece. Milinkovic-Savic are o cota de piata de 70 de milioane de euro si a reusit pana acum patru goluri si sase pase decisive pentru Lazio.