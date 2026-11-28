Bronson Reed, star al World Wrestling Entertainment (WWE), a murit la vârsta de 38 de ani, a anunţat vineri compania, conform CNN.

Bronson Reed a murit la doar 38 de ani! Comunicatul WWE

Reed, al cărui nume real era Jermaine Haley, a murit în urma unor „complicaţii medicale”, potrivit WWE.

„Jermaine a fost o personalitate emblematică a WWE, dar, mai important decât atât, a fost un om extraordinar, un familist devotat şi un coleg îndrăgit”, a transmis WWE într-un comunicat.

WWE nu a oferit detalii suplimentare privind moartea lui Reed.

Decesul lui Reed s-a produs după ce acesta a suferit o accidentare în timpul evenimentului WWE Crown Jewel, la începutul acestei luni.

Potrivit mai multor publicaţii, el suferise multiple fracturi costale şi o ruptură renală şi rămăsese în Arabia Saudită pentru a beneficia de îngrijiri medicale suplimentare.

Originar din Australia, Reed a activat în WWE în două perioade, între 2019 şi 2021, revenind în cadrul organizaţiei un an mai târziu şi rămânând până la moartea sa.

Reed este al doilea wrestler care moare în ultimele luni, după ce Benjamin Satterley, un star englez al wrestlingului, a decedat în septembrie, la vârsta de 40 de ani. Circumstanţele şi cauza morţii acestuia nu au fost comunicate la momentul respectiv.