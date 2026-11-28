Acțiunea vizează anularea unui document notarial, iar primul termen al procesului a fost stabilit pentru luna ianuarie 2027. Nu este prima dispută în instanță dintre omul de afaceri și administrația locală din Voluntari, însă de această dată demersul nu are la bază un conflict personal între cei doi.
De ce își vrea Gigi Becali terenurile înapoi
În urmă cu mai mulți ani, Gigi Becali (68 de ani) a cedat Primăriei Voluntari șapte hectare de teren pentru lucrări de infrastructură care să lege zona Pipera de autostradă. Omul de afaceri, care a construit în noul cartier un bulevard lat de 21 de metri cu opt ieșiri, a explicat că dorește să recupereze doar porțiunile destinate drumurilor adiacente.
„Eu am dat niște terenuri, ca să unească Pipera cu Voluntariul și cu autostrada. Și, ca să nu plătească taxe primăria, le-am cedat. Nu am mai făcut act de donație. Dar drumurile adiacente pe care le-am cedat – din cauză că ei nu au bani să facă decât autostrada, adică bulevardul – pe alea le-am cerut înapoi, ca să pot să mi le fac eu drumurile, că eu am 100 de hectare acolo”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.
Înțelegerea dintre Gigi Becali și Florentin Pandele
Gigi Becali a precizat că procesul a fost deschis de comun acord cu primarul orașului Voluntari. Pentru că terenurile nu au fost donate, ci cedate, acestea au intrat în patrimoniul public, iar edilul nu le poate returna fără o hotărâre judecătorească, pentru a evita eventuale probleme cu legea.
„Dar el spune: «Nașule, nu pot să ți le dau, ca să n-avem probleme, dacă ne dă cineva în judecată». Și noi am convenit să fie prin instanță, să spună judecătorul, ca să n-aibă el probleme. Lui îi e frică. El zice: «Bă, nașule, păi vine un procuror și zice: Uite, i-ai dat lui ăsta terenurile! Păi de ce, dacă le-a cedat, i le-ai dat?». Dacă le donam, anulam donația. Dar eu le-am cedat și, conform legii, când le cedezi, intră în patrimoniul public și el nu mai poate să ia hotărâre asupra lor. Și atunci am zis: «Te dau în judecată și se pronunță judecătorul. Nu mai are nimeni nicio treabă». Eu le-am dat teren șapte hectare. Șapte ori cinci milioane de euro hectarul, înseamnă 35 de milioane de euro. 35 de milioane le-am dat lor cadou!”, a mai transmis omul de afaceri.
Legătura dintre cele două familii este una veche. Gigi și Luminița Becali i-au cununat pe Florentin Pandele și pe Gabriela Firea în anul 2010.