Acțiunea vizează anularea unui document notarial, iar primul termen al procesului a fost stabilit pentru luna ianuarie 2027. Nu este prima dispută în instanță dintre omul de afaceri și administrația locală din Voluntari, însă de această dată demersul nu are la bază un conflict personal între cei doi.

De ce își vrea Gigi Becali terenurile înapoi

În urmă cu mai mulți ani, Gigi Becali (68 de ani) a cedat Primăriei Voluntari șapte hectare de teren pentru lucrări de infrastructură care să lege zona Pipera de autostradă. Omul de afaceri, care a construit în noul cartier un bulevard lat de 21 de metri cu opt ieșiri, a explicat că dorește să recupereze doar porțiunile destinate drumurilor adiacente.

„Eu am dat niște terenuri, ca să unească Pipera cu Voluntariul și cu autostrada. Și, ca să nu plătească taxe primăria, le-am cedat. Nu am mai făcut act de donație. Dar drumurile adiacente pe care le-am cedat – din cauză că ei nu au bani să facă decât autostrada, adică bulevardul – pe alea le-am cerut înapoi, ca să pot să mi le fac eu drumurile, că eu am 100 de hectare acolo”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.