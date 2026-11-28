Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA (CEDB) a hotărât, vineri, sancţiuni pentru Federaţia Română de Fotbal şi pentru federaţia bosniacă, după incidentele de la meciul dintre cele două reprezentative, disputat la 17 noiembrie în Liga Naţiunilor.

Care sunt sancțiunile

Pentru incidente în public, FRF a fost amendată cu 10.000 de euro.

De asemenea, Federaţiei Române de Fotbal i s-a impus o restricţie parţială privind vânzarea biletelor către suporterii tricolori pentru un meci în deplasare din cadrul unei competiţii UEFA, constând într-o reducere cu 50% a alocării de bilete prevăzute de Regulamentul UEFA (adică de la 5% la 2,5% din capacitatea stadionului echipei gazdă).

Respectiva restricţie parţială privind vânzarea biletelor către suporterii săi pentru un (1) meci în deplasare din cadrul unei competiţii de cluburi UEFA intră în vigoare începând cu data prezentei decizii, precizează UEFA.

Nici Bosnia nu a scăpat

Sancţiunile decise pentru federaţia bosniacă, pentru comportament rasist şi/sau discriminatoriu şi perturbări în timpul intonării imnurilor naţionale:

"CEDB a decis:

Să ordone punerea în aplicare a măsurii disciplinare suspendate impuse de Comisia de Apel a UEFA în decizia sa din 13 octombrie 2026, şi anume să ordone închiderea parţială a stadionului Federaţiei de Fotbal din Bosnia şi Herţegovina (adică 5% din capacitatea stadionului pe care va juca Federaţia de Fotbal din Bosnia şi Herţegovina) în timpul următorului (1) meci din cadrul unei competiţii UEFA la nivel de echipe naţionale în care Federaţia de Fotbal din Bosnia-Herţegovina va juca în calitate de asociaţie gazdă, ca urmare a comportamentului rasist şi/sau discriminatoriu al suporterilor săi.

Să aplice Federaţiei de Fotbal din Bosnia-Herţegovina o amendă de 20.000 de euro şi să dispună închiderea parţială a stadionului Federaţiei de Fotbal din Bosnia-Herţegovina (adică 5% din capacitatea stadionului pe care va juca Federaţia de Fotbal din Bosnia-Herţegovina, în locurile adiacente) pe durata următorului (1) meci din cadrul competiţiilor naţionale ale UEFA în care Federaţia de Fotbal din Bosnia şi Herţegovina va fi gazda, ca urmare a comportamentului rasist şi/sau discriminatoriu al suporterilor săi. Închiderea parţială a stadionului menţionată este suspendată pentru o perioadă de probă de doi (2) ani, începând de la data prezentei decizii.

Să se aplice Federaţiei de Fotbal din Bosnia-Herţegovina o amendă de 10.000 € pentru perturbări în timpul intonării imnurilor naţionale", conform news.ro.

Echipa naţională a României a pierdut, la 17 noiembrie, în deplasare, scor 2-1, cu reprezentativa Bosniei, în ultimul meci din grupa a 4-a a Diviziei B din Liga Naţiunilor.