Lovitura GREA pentru City inaintea meciului din campionat! Doi jucatori importanti din echipa au fost depistati pozitivi cu COVID

Manchester City si Newcastle se vor intalni sambata, de la ora 22:00.

Echipa lui Guardiola este pe locul 8 in Premier League, cu 23 de puncte in 13 partide, iar partida cu Newcastle este vitala in lupta pentru ramanea in cursa pentru titlu.

Manchester City a oferit vineri dupa-amiaza un comunicat oficial prin care anunta ca Gabriel Jesus si Kyle Walker au fost testati pozitiv cu coronavirus. Alaturi de cei doi jucatori se mai afla si alti doi membri din staff-ul lui Guardiola.

"Manchester City poate confirma faptul ca Gabriel Jesus si Kyle Walker, si alti doi membri ai staff-ului au fost depistati cu COVID-19.



Toate cele patru persoane sunt acum sub observatie in izolare in concordanta cu protoclul privind carantinarea al Premier League si Guvernului Marii Britanii", a scris City pe site-ul clubului.