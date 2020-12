Manchester City DEFILEAZA in Cupa Ligii! A zdrobit-o pe Arsenal care e in CADERE LIBERA in Anglia

Manchester City s-a calificat in semifinalele Cupei Ligii.

Echipa lui Pep Guardiola a trecut cu 4-1 in sferturile de finala de Arsenal, care nu are un sezon prea fericit. 'Tunarii' sunt pe locul 15 in clasamentul din Premier League, cu 14 puncte dupa 14 etape.

Singura competitie in care au excelat in acest sezon este Europa League, unde Arsenal a obtinut 6 victorii din tot atatea posibile.

Meciul din sferturile de finala ale Cupei EFL a fost dominat de City, care a deschis scorul inca din minutul 3, prin reusita lui Gabriel Jesus.

Lacazette a restabilit egalitatea in minutul 31, insa baietii lui Guardiola nu le-au mai dat nicio sansa in repriza secunda. Mahrez, Foden si Laporte l-au invins pe Runarsson si au adus calificarea in semifinale.

City este detinatoarea en-titre a trofeului, cucerit in sezonul 2019/20 in fata celor de la Aston Villa.

Deocamdata in semifinalele Cupei Ligii se mai afla Brentford, care a trecut cu 1-0 de Newcastle. Celelalte doua semifinaliste se vor decide miecuri, cand Stoke infrunta Tottenham, iar Everton primeste vizita celor de la Manchester United.