Albert, Masopust și Simonsen au câștigat trofeul, în perioada de glorie a lui Pele, Maradona și Zico

Trofeul Ballon d'Or (Balonul de Aur) se decernează acum celui mai bun fotbalist al lumii, în sezonul precedent. A fost înființat de revista franceză France Football, în 1956, fiind oferit doar fotbaliștilor europeni, până în 1994, sub denumirea oficială de European Footballer of the Year, apoi a fost extins pentru jucătorii de alte origini, dar care evoluau în Europa, până în 2006.

Ulterior, toți jucătorii profesioniști au devenit eligibili, după 2007, iar selecționerii, jurnaliștii și căpitanii echipelor naționale au putut vota, după 2016. Pe lista celor care au triumfat se află nume aproape necunoscute astăzi, precum Florian Albert, Josef Masopust, Oleg Blokhin sau Allan Simonsen, în timp ce nume ca Maradona, Pele, Kempes, Zico, Garrincha, Cubillas, Valderrama, Romario sau Francescoli fie nu au fost eligibili, fie au putut fi luați în calcul, dar nu în cea mai bună perioadă a carierei lor.

Pe lista fotbaliștilor care nu au fost eligibili pentru participarea în ancheta Balonul de Aur:

Brazilia - Pele, Garrincha, Hilderaldo Bellini, Vava, Jairzinho, Tostao, Carlos Alberto, Rivellino, Zico, Socrates, Falcao, Careca, Dunga, Romario, Bebeto

Argentina - Diego Maradona, Mario Kempes, Angel Labruna, Roberto Perfumo, Osvaldo Ardiles, Rene Houseman, Daniel Passarella, Jorge Valdano, Jorge Burruchaga, Oscar Ruggeri

Uruguay - Enzo Francescoli, Pedro Rocha, Ruben Paz

Columbia - Carlos Valderrama, Rene Higuita

Chile - Leonel Sanchez, Elias Figueroa

Peru - Teofilo Cubillas, Hector Chumpitaz

Mexic - Hugo Sanchez, Jorge Campos

Camerun - Roger Milla, Thomas N'Kono

Algeria - Rabah Madjer, Lakhdar Belloumi

Coreea de Sud - Hong Myung-bo

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