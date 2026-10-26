GALERIE FOTO Eleganță la cote înalte la Balonul de Aur! Cum au apărut Mbappe, Yamal, Kane sau portarul devenit star la Mondial, Vozinha

Eleganță la cote înalte la Balonul de Aur! Cum au apărut Mbappe, Yamal, Kane sau portarul devenit star la Mondial, Vozinha Fotbal extern
SPORT.RO
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Gala de decernare a Balonului de Aur se desfășoară în această seară la Londra.

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Balonul de Aurgalakylian mbappeHarry KaneFrance FootballLamine Yamal
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Evenimentul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro. 

Imagini superbe de la gala de decernare a Balonului de Aur

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Gala are loc în premieră la Londra, chiar dacă, în mod tradițional, Balonul de Aur este decernat la Paris. Este vorba despre o ediție aniversară a Balonului de Aur, iar, pentru că primul câștigător a fost britanicul Stanley Matthews, organizatorii de la France Football au decis ca gala să se desfășoare la Londra.

Cei trei pretendenți pentru câștigarea marelui trofeu sunt Harry Kane, Kylian Mbappe și Lamine Yamal. Cu doar câteva ore înaintea galei, francezii de la France Football au comis o gafă de proporții. Au publicat o știre în care îl dădeau câștigător pe britanicul Harry Kane. După câteva minute, au încercat să își repare greșeala și au publicat articole asemănătoare și cu Lamine Yamal și Kylian Mbappe.

La gala din Londra, a fost o demonstrație de eleganță. Toți cei prezenți au venit îmbrăcați la patru ace, iar unii dintre cei mai în vogă fotbaliști ai momentului au venit însoțiți de partenerele lor. 

Nu au lipsit nici celebritățile din alte domenii. Sophie Turner, actrița din Game of Thrones, a fost și ea prezentă la gala de decernare a Balonului de Aur. 

În uralele fanilor, fotbaliștii au mers pe covorul roșu, au stat la poze, iar apoi și-au ocupat locul la The London Palladium Theatre.

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