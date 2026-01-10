Pentru că își dorește să fie în cea mai bună formă pentru barajul pentru Cupa Mondială din luna martie, fundașul central își caută o nouă echipă unde să poată evolua constant.

Englezii i-au găsit o nouă poreclă lui Radu Drăgușin

Mai multe echipe din Serie A precum AS Roma, Napoli, Fiorentina sau chiar Inter Milano s-au interesat de Drăgușin, însă au fost confirmate doar două dintre ele. Florin Manea, agentul lui Drăgușin, a vorbit concret despre interesul celor de la AS Roma și de la Fiorentina.

Anunțul impresarului a ajuns și la urechile britanicilor care au vorbit despre viitorul lui Radu Drăgușin și care, inspirați din declarațiile lui Manea, i-au găsit și o nouă poreclă internaționalului român: ”gladiatorul Radu Drăgușin”.

”Agentul lui Radu Drăgușin a lăsat să se înțeleagă clar că „gladiatorul” său este pregătit să plece de la Tottenham pentru Roma. Florin Manea, reprezentantul fundașului, a vorbit public despre un posibil transfer, respingând în același timp șansele unei mutări la Fiorentina”, a scris The Sun.

Anunțul lui Florin Manea despre Radu Drăgușin

Întrebat despre viitorul fotbalistului, Manea a spus în presa din Italia că ar prefera ca Drăgușin să ajungă la echipa antrenată de Gian Piero Gasperini.

”Așteptăm ca Tottenham să își dea acordul pentru transferul lui Radu la AS Roma înainte de a trece la negocierile finale. Există mai multe oferte pentru el, dar Italia este specială pentru Radu, având în vedere că s-a descurcat foarte bine acolo. El e un gladiator, iar gladiatorii sunt potriviți pentru Roma”, a spus Manea pentru RAI.

