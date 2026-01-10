Arabii l-au adus pe Karim Benzema (38 de ani) după ce atacantul a câștigat în 2022 Balonul de Aur cu Real Madrid, echipă la care a evoluat timp de 14 ani.



Fotbalistul a bifat până acum la Al Ittihad 79 de apariții, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 53 de ori și, pe deasupra, a oferit și 17 pase decisive.



Karim Benzema și-a decis viitorul la doi ani și jumătate după ce ajuns în Arabia Saudită: ”Acolo vrea să joace”



Ramon Planes, președintele lui Al Ittihad, a vorbit despre Benzema și a ținut să puncteze faptul că jucătorul își dorește să rămână în Arabia Saudită și să evolueze în continuare pentru Al Ittihad.



”Vrea să rămână, își dorește să continue în Arabia Saudită și să joace pentru Al Ittihad. A văzut că avem un proiect serios și că sunt fotbaliști bun aici”, a spus Planes, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.



Al Ittihad ocupă locul 5 în clasamentul din Saudi Pro League cu 26 de puncte. După 13 etape, echipa din Jeddah a înregistrat opt victorii și două remize, la care s-au adăugat și trei eșecuri.



Cifrele lui Karim Benzema

