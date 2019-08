Decizie istorica: o femeie arbitreaza Supercupa Europei dintre Liverpool si Chelsea! 

Stephanie Frappart, arbitra care a fluierat finala Cupei Mondiale de fotbal feminin, a fost delegata de UEFA la Supercupa Europei.

Stephanie Frappart e femeia care sparte toate barierele in arbitraj. A fost prima femeie care a arbitrat un meci din Ligue 1, pe 28 aprilie, intre Amiens si Strasbourg. Apoiu, Stephanie a arbitrat finala Cupei Mondiale de fotbal feminin organizata in Franta, una care a spart toate recorurile in materie de audienta si venituri.

Acum, Stephanie Frappart primeste o noua veste uriasa. UEFA a delegat-o la Supercupa Europei dintre Liverpool si Chelsea, programata pe 14 august, la Istanbul.

Liverpool este castigatoarea Champions League si marea favorita a Supercupei. Chelea s-a impus in finala Europa League contra lui Arsenal, insa a avut mai multe probleme in ultima perioada. Clubul londonez are interzis la transferuri, iar Maurizio Sarri a plecat dupa un singur sezon. Frank Lampard a preluat banca tehnica in aceasta vara.