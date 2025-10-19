Argentinianul a reușit un hat-trick spectaculos în victoria Interului Miami, scor 5-2, pe terenul celor de la Nashville, și a câștigat Gheata de Aur a campionatului nord-american, cu 29 de goluri marcate în 28 de partide.



A fost un adevărat recital marca Messi. Primul gol a venit după o acțiune de finețe, cu un control perfect și un șut cu stângul, lângă bară, din interiorul careului.



Lionel Messi termină sezonul regulat cu o „triplă” de senzație



Nashville a întors scorul prin Surridge și Shaffelburg, dar „La Pulga” a egalat din penalty, apoi a adus avantajul cu o nouă execuție de clasă, tot cu stângul, din colțul preferat.



Pe lângă cele trei reușite, Messi a contribuit și la alte două goluri: i-a pasat decisiv lui Telasco Segovia și a creat acțiunea din care Baltasar Rodriguez a stabilit scorul final.



Lionel Messi o va întâlni pe Nashville în play-off



Cu 29 de goluri și 19 pase decisive, Leo a încheiat sezonul regulat cu 48 de contribuții ofensive în 28 de meciuri!



Pentru Messi, este primul trofeu de golgheter obținut în MLS, după ce câștigase de opt ori titlul de cel mai bun marcator al Spaniei și de cinci ori al Ligii Campionilor.



Inter Miami a terminat sezonul regulat pe locul trei în Conferința de Est și o va reîntâlni pe Nashville în prima rundă a play-off-ului.

