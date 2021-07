Lewandowski, tu esti?! Hattrick in doar 6 minute al unui jucator german! Ultimul gol, o adevarata "bijuterie"

Partida dintre Nashville si Chicago Fire din MLS nu anunta un spectacol deosebit, insa fotbalistul german Hany Mukhtar a fost de alta parere. Crescut de Hertha Berlin, trecut si pe la Benfica sau Brondby, mijlocasul ofensiv a fost intr-o dispozitie senzationala de joc, facand spectacol pentru formatia sa.

In minutul 10, fundasii de la Chicago Fire au pierdut mingea aproape de careul propriu, iar reactia echipei din Nashville a fost rapida, mingea ajungand la Mukhtar, care a sutat pe jos si a deschis scorul, penalizand greseala adversarilor.

Dupa doar 3 minute, neamtul a primit mingea la marginea careului, si a reusit o "bicicleta" in stilul Ronaldo, finalizand faza cu un sut pe jos, la coltul lung. "Cireasa de pe tort" avea insa sa fie adaugata in minutul 16, atunci cand Mukhtar a executat o lovitura libera de la 18 metri, mingea ducandu-se perfect, sub bara, desavarsindu-si hattrick-ul in doar 6 minute, fiind totodata si cel mai rapid din istoria MLS.

Partida s-a terminat cu scorul de 5-1 pentru Nashville, oaspetii fiind absolut "distrusi" inca din primul sfert de ora al meciului.

⚽⚽⚽ 10', 13', 16'

Hany Mukhtar scored the fastest hat-trick in MLS history for @NashvilleSC ????

And each goal was better than the last ????pic.twitter.com/qvWGSt5DgX