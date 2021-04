Gonzalo Higuain, total schimbat dupa transferul in MLS! Cel mai sincer interviu al argentinianului 

Gonzalo Higuain (33 de ani) s-a retras din viata publica dupa transferul la Inter Miami, formatia lui David Beckham si vorbeste deschis despre viata de fotbalist.

Intr-un interviu acordat celor de la La Nacion, Pipita recunoaste ca i-a fost greu sa treaca peste toate criticile primite. Argentinianul a ajuns la Real Madrid in 2007, la doar 19 ani, in pauza de iarna, intr-un moment in care echipa se afla la distanta mare de liderul Barcelona. Higuain povesteste: "I-am spus fratelui meu Nicholas ca vom fi campioni. M-au facut nebun, mai erau 5 luni de competitie si noi eram mult in spate.Si ce s-a intamplat? Am iesit campioni. Cu ceva timp in urma i-am spus lui David Beckam si si-a amintit".

De-a lungul timpului, experti ai fotbalului au concluzionat despre jucatorul argentinian ca ar fi un talent risipit. Chiar daca potentialul lui era unul imens, acesta a fost mereu sub asteptarile suporterilor si ale oficialilor. Recunoaste ca un fotbalist plateste mult pentru viata pe care o poate avea din punct de vedere financiar, iar acesta nu a putut sa depaseasca niste etape la nivel psihic.

"Poti avea toti banii din lume, dar platesti un pret foarte mare. Am jucat la Real Madrid, Napoli, Juventus, la Milan, la Chelsea, din nou la Juventus. Imi sarbatoream zilele de nastere, Craciunul, cu diverse persoane, iar pe prietenii tai de o viata ii vezi rar, pe parintii tai si mai rar. Trebuie sa inghiti critica presei, a fanilor. De cativa ani, presa si fanii nu te mai judeca pentru joc, dar daca esti gras, slab, chel vei avea de suferit. M-am ras in cap si mi-am lasat barba lunga si am devenit o stire, dar nimeni nu vorbea de mine ca fotbalist", a spus argentinianul.

Higuain se simte perfect de cand a facut pasul catre Miami, SUA. "Aici oamenii nu te judeca pentru ca ai ratat sau ai marcat un gol. Si presa, la fel. Traiesc linistit, asta cautam. Este ceva nou pentru mine. Acum ma duc si stau la coada ca oricine altcineva, m-am intors la a fi o persoana normala aici. Sunt fericit, multumit de decizia de a veni aici".

Duminica, 18 aprilie, Higuain va avea sansa sa debuteze in noul sezon al MLS. In prima etapa, Inter Miami o intalneste pe LA Galaxy, fosta echipa a lui Zlatan Ibrahimovic.

Viata lui Higuain s-a schimbat cand a aparut pe lume fetita sa, recunoaste acesta: "Acum sunt dincolo de critici. Inainte sufeream, nu pot sa neg, am suferit si mi-a fost greu. Dar sa spunem ca de la nasterea fiicei mele, care va implini curand 3 ani, mi-am schimbat putin sensibilitatile".

River Plate (37 de meciuri/15 goluri), Real Madrid (264/121), Napoli (149/91), Juventus (149/66), AC Milan (22/8), Chelsea (18/5) si Inter Miami (9/1) sunt echipele din cariera lui. Pentru nationala a inscris de 31 de ori in 75 de selectii.