Imagini ireale din MLS! Translatorul, eliminat de arbitru pentru "pacatele" antrenorului

Fotbalul din America produce si momente amuzante.

La partida dintre Colorado Rapids si San Jose Earthquakes, managerul oaspetiilor, Matias Almeyda, a protestat la adresa arbitrului prin intermediul translatorului sau, iar centralul nu a mai suportat presiunea si a decis sa-l trimita in tribuna pe omul care era "vocea" tehnicianului, lucru neintalnit pentru pentru fotbalul european.



Javier Lopez a deschis scorul in minutul 11, in urma unei faze rapide de joc, insa gazdele au reusit egalarea prin tanararul de doar 19 ani, Cole Bassett, in minutul 53, acesta fiind si scorul cu care partida s-a incheiat.

Colorado Rapids este pe locul 4 in Conferinta de Vest, cu 21 de puncte stranse dupa 12 meciuri jucate, in timp ce San Jose Earthquakes este ocupanta locului 11, cu doar 12 puncte stranse si cu o serie neagra de 9 partide fara succes in MLS.

This is wild. ???? Matías Almeyda's translator just got kicked out the game. #COLvSJ pic.twitter.com/fTT716Udth — Major League Soccer (@MLS) July 18, 2021