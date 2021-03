Cum vede un fost international roman transferul lui Matan in MLS! "Nu ajunge oricine intr-un campionat in care jucat si Ibrahimovic!"

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00.

Alexandru Matan a fost transferat recent de la Viitorul la Columbus Crew, in MLS. Fostul international roman, Iosif Rotariu, considera ca Matan poate progresa in SUA. Trecerea internationalului de tineret in SUA a surprins pe toata lumea.

Matan a fost om de baza pentru Mircea Rednic si i-a bagat in conturi echipei lui Gica Hagi 1,5 milioane de euro. Mijlocasul in varsta de 21 de ani a evoluat in acest sezon pentru echipa de la malul marii in 24 de partide, 23 in Liga 1 si 1 in Cupa Romaniei.

Iosif Rotariu, fost coleg si Hagi si Rednic la nationala Romaniei, sustine ca Matan ii va impresiona pe americani cu stilul sau spectaculos.

"Pentru Matan e un pas inainte transferul in Major Soccer League, nu ajunge oricine intr-un campionat in care jucat si Zlatan Ibrahimovic. Fotbalul din Statele Unite a crescut mult, cred ca Matan se va acomoda foarte repede.

Mitrita a jucat foarte bine in MLS si poate fi un exemplu pentru el. Matan e un fotbalist spectaculos, are viteza, are tehnica si doar de el depinde cat de repede se va impune. A invatat fotbal la scoala lui Gica Hagi si acesta e un argument solid pentru viitorul carierei lui.

Are potential sa ajunga apoi la o echipa mare din Europa si chiar la nationala de seniori. Eu nu consider ca transferul in Statele Unite e un pas inapoi pentru fotbalistii romani. E un mare avantaj sa ai in CV o echipa din Statele Unite. Ei au investit foarte mult si nu degeaba s-au dus acolo jucatori importanti ai Europei, chiar daca erau pe final de cariera", spune Iosif Rotariu pentru Digisport.

Matan are 66 de meciuri in tricoul lui Viitorul si a contribuit la castigarea cupei si supercupei din 2019.

