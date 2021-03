David Beckham nu glumeste! Isi face echipa tare in MLS! Ce fost jucator al lui Arsenal i se va alatura lui Higuain la Inter Miami

Proaspat infiintata, echipa lui David Beckham, Inter Miami, are deja nume care au evoluat la cel mai inalt nivel, precum Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi sau Ryan Shawcross, insa tocmai a mai adus un fost fotbalist din Premier League.

Kieran Gibbs a semnat un contract valabil pana in 2023 cu clubul din insorita Florida si va avea drept de joc incepand cu 1 iulie 2021, cand ii va expira intelegerea cu echipa din Premier League, West Bromwich Albion.

Fotbalist cu 10 prezente in echipa nationala a Angliei, fundasul stanga este cea mai noua achizitie a celor de la Inter Miami. "Kieran este un jucator excelent. Tehnica sa, experienta si profesionalismul de care da dovada ne vor ajuta cu siguranta", a declarat Chris Henderson, directorul sportiv de la Inter Miami, potrivit site-ului oficial al clubului.

Gibbs s-a aratat la randul sau incantat de noua sa echipa. "Sunt extrem de fericit sa incep un capitol in cariera mea la Inter Miami. Sunt impresionat de viziunea echipei si abia astept sa joc in MLS. Pana in vara, raman concentrat 100% la West Brom", a spus Kieran Gibbs.

Welcome @KieranGibbs ✍???????????? #InterMiamiCF has signed three-time FA Cup champion defender, Kieran Gibbs. All the details on our newest player below!https://t.co/l0fLktVsM5