Taiwo Quadri Olakunle, un atacant nigerian de doar 19 ani, a semnat cu echipa din Ardeal.

Fotbalistul a impresionat în perioada de probă, iar debutul său neoficial a fost de senzație: un hattrick în amicalul câștigat cu 4-1 în fața celor de la ASA Târgu Mureș.



Taiwo Quadri Olakunle a semnat cu „U” Cluj



Tânărul jucător s-a aflat în atenția staff-ului condus de Ioan Ovidiu Sabău încă de la începutul lunii septembrie, iar prestațiile sale au convins conducerea clubului că merită o șansă în Superligă.

Deocamdată, Quadri nu poate evolua oficial pentru „U” Cluj, din cauza lipsei vizei de lungă ședere, însă clubul a confirmat că documentele sunt în curs de procesare.

