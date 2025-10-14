OFICIAL „U” Cluj a reușit încă un transfer! Atacantul vine după un hattrick marcat

&bdquo;U&rdquo; Cluj a reușit &icirc;ncă un transfer! Atacantul vine după un hattrick marcat Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Cluj a reușit un transfer interesant.

TAGS:
Taiwo Quadri OlakunleU Clujhattrick
Din articol

Taiwo Quadri Olakunle, un atacant nigerian de doar 19 ani, a semnat cu echipa din Ardeal.

Fotbalistul a impresionat în perioada de probă, iar debutul său neoficial a fost de senzație: un hattrick în amicalul câștigat cu 4-1 în fața celor de la ASA Târgu Mureș.

Taiwo Quadri Olakunle a semnat cu „U” Cluj

Tânărul jucător s-a aflat în atenția staff-ului condus de Ioan Ovidiu Sabău încă de la începutul lunii septembrie, iar prestațiile sale au convins conducerea clubului că merită o șansă în Superligă.

Deocamdată, Quadri nu poate evolua oficial pentru „U” Cluj, din cauza lipsei vizei de lungă ședere, însă clubul a confirmat că documentele sunt în curs de procesare.

Născut pe 6 ianuarie 2006 în Nigeria, Taiwo Quadri este considerat unul dintre tinerii de perspectivă ai fotbalului african. 

În țara natală a fost crescut la Jimmy Football Academy, o pepinieră recunoscută pentru dezvoltarea jucătorilor tehnici și rapizi.

În sezonul 2024/2025, a evoluat în Israel pentru echipa de tineret a lui Bnei Sakhnin, unde a bifat 15 meciuri, a marcat trei goluri și a oferit cinci pase decisive.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bătrânii din București cu pensii ca în Galați. Topul pensiilor medii din Capitală, pe sectoare
Bătr&acirc;nii din București cu pensii ca &icirc;n Galați. Topul pensiilor medii din Capitală, pe sectoare
ARTICOLE PE SUBIECT
Campioana Dinamo &icirc;și prezintă astăzi lotul &icirc;ntr-un meci de gală la care intrarea este liberă!
Campioana Dinamo își prezintă astăzi lotul într-un meci de gală la care intrarea este liberă!
Rom&acirc;nia U21 - Cipru U21, de la 19:00 pe Pro Arena și VOYO &icirc;n preliminariile EURO! Tricolorul de la naționala lui Mircea Lucescu ajuns &icirc;n cantonament
România U21 - Cipru U21, de la 19:00 pe Pro Arena și VOYO în preliminariile EURO! Tricolorul de la naționala lui Mircea Lucescu ajuns în cantonament
Fabio Cannavaro &icirc;ncepe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!
Fabio Cannavaro începe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!
ULTIMELE STIRI
Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: &rdquo;Este șocat!&rdquo;
Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!”
(P) Champions League: 4 din primele 5 favorite la trofeu au aceeași cotă la pariuri
(P) Champions League: 4 din primele 5 favorite la trofeu au aceeași cotă la pariuri
Rom&acirc;nia U19, emoții pentru EURO 2026! C&acirc;t s-a terminat meciul cu Cipru
România U19, emoții pentru EURO 2026! Cât s-a terminat meciul cu Cipru
Probleme mari! Fundașul lui Tottenham s-a accidentat din nou
Probleme mari! Fundașul lui Tottenham s-a accidentat din nou
Calculele statisticienilor surprind: FMD a prezis cum va ajunge Rom&acirc;nia la barajul pentru Cupa Mondială
Calculele statisticienilor surprind: FMD a prezis cum va ajunge România la barajul pentru Cupa Mondială
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia luată de Ioan Varga după ce a rămas fără Balaj: &rdquo;De acum nu mai pierdem vremea / Cu Cristi nu m-am certat&rdquo;

Decizia luată de Ioan Varga după ce a rămas fără Balaj: ”De acum nu mai pierdem vremea / Cu Cristi nu m-am certat”

Unde a fost surprins Cristi Balaj cu două zile &icirc;nainte să demisioneze de la CFR Cluj

Unde a fost surprins Cristi Balaj cu două zile înainte să demisioneze de la CFR Cluj

Gigi Becali, tun de 100.000.000 &euro;! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă

Gigi Becali, tun de 100.000.000 €! A aflat valoarea loviturii financiare după incidentul de la baza sportivă

Gigi Becali vrea un jucător &rdquo;OUT&rdquo; din primul 11 al Rom&acirc;niei! &Icirc;n vară, l-a dorit la FCSB

Gigi Becali vrea un jucător ”OUT” din primul 11 al României! În vară, l-a dorit la FCSB

CFR Cluj se destramă! Cristi Balaj și-a anunțat plecarea + Reacția lui Ioan Varga: &rdquo;Am decis să &icirc;ncetăm colaborarea!&rdquo;

CFR Cluj se destramă! Cristi Balaj și-a anunțat plecarea + Reacția lui Ioan Varga: ”Am decis să încetăm colaborarea!”

Gata cu gluma! Olăroiu pune piciorul &icirc;n prag &icirc;naintea meciului de Mondial: Vrem echitate!

Gata cu gluma! Olăroiu pune piciorul în prag înaintea meciului de Mondial: "Vrem echitate!"



Recomandarile redactiei
Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: &rdquo;Este șocat!&rdquo;
Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!”
Calculele statisticienilor surprind: FMD a prezis cum va ajunge Rom&acirc;nia la barajul pentru Cupa Mondială
Calculele statisticienilor surprind: FMD a prezis cum va ajunge România la barajul pentru Cupa Mondială
Probleme mari! Fundașul lui Tottenham s-a accidentat din nou
Probleme mari! Fundașul lui Tottenham s-a accidentat din nou
Rom&acirc;nia U21 - Cipru U21, de la 19:00 pe Pro Arena și VOYO &icirc;n preliminariile EURO! Tricolorul de la naționala lui Mircea Lucescu ajuns &icirc;n cantonament
România U21 - Cipru U21, de la 19:00 pe Pro Arena și VOYO în preliminariile EURO! Tricolorul de la naționala lui Mircea Lucescu ajuns în cantonament
Gică Mihali, dat pe spate de un fotbalist de la Dinamo: &bdquo;Pasează extraordinar!&rdquo;
Gică Mihali, dat pe spate de un fotbalist de la Dinamo: „Pasează extraordinar!”
Alte subiecte de interes
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol &icirc;n amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tricoul de &bdquo;hattrick&rdquo; al lui Armstrong din derby-ul Dinamo - FCSB, la licitație! Anunțul făcut de Dinamo
Tricoul de „hattrick” al lui Armstrong din derby-ul Dinamo - FCSB, la licitație! Anunțul făcut de Dinamo
Lewandowski, tu esti?! Hattrick in doar 6 minute al unui jucator german! Ultimul gol, o adevarata bijuterie
Lewandowski, tu esti?! Hattrick in doar 6 minute al unui jucator german! Ultimul gol, o adevarata "bijuterie"
CITESTE SI
Momentul &icirc;n care mama și fetița &icirc;n cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO

stirileprotv Momentul în care mama și fetița în cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Temperaturile scad brusc săptăm&acirc;na viitoare &icirc;n toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

stirileprotv Temperaturile scad brusc săptămâna viitoare în toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

Harta care arată c&acirc;t de mult a plouat &icirc;n timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

stirileprotv Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!