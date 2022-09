Leo Messi, show total: dublă pentru Argentina, inclusiv un gol din lovitură liberă și autograf dat pe teren

Messi a început din postura de rezervă partida, iar scorul a fost deschis în minutul 13 de Julian Alvarez, atacantul lui Manchester City, care a primit o pasă în fața porții de la Lautaro Martinez.

Selecționerul Lionel Scaloni a mizat pe Messi din minutul 56, când starul lui PSG l-a înlocuit pe Lautaro Martinez. A fost suficient pentru ca "Puricele" să marcheze două goluri, în minutele 87, respectiv 89.

Mai întâi, Messi a marcat cu un șut în forță din afara careului, fără șansă pentru portarul jamaican. La scurt timp distanță, argentinianul a stabilit scorul final după ce a transformat o lovitură liberă de la aproximativ 17 metri de poarta adversă, șutând pe sub zid.

După golul de 2-0, Messi a avut timp să dea și autografe. Un suporter a pătruns pe teren și a mers în dreptul său cu un marker în mână.

Atacantul lui PSG a acceptat să îi semneze spatele, însă nu a avut prea mult timp la dispoziție, având în vedere că forțele de ordine l-au pus imediat la pământ pe fan și l-au scos în afara terenului.

