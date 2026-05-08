Argentina face parte din Grupa J la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, alături de Algeria, cu care va avea primul meci pe 17 iunie, Austria și Iordania.

Campioana mondială o va înfrunta pe Austria pe 22 iunie și pe Iordania pe 28 iunie. Până la participarea CM 2026, Argentina va disputa două jocuri de pregătire cu Honduras (7 iunie) și Islanda (10 iunie).

Leo Messi a numit favorita la CM 2026: ”În afară de noi, ei chiar sunt competitivi”

Lionel Messi a evidențiat patru naționale care își pot trece în cont trofeul mult râvnit: Franța, Spania, Brazilia și Portugalia, despre care a spus că are un lot cu adevărat competitiv.

Cu Franța, Argentina s-a întâlnit în finala ediției precedente de CM. Meciul s-a încheiat 3-3 după 120 de minute și 4-2 după loviturile de departajare.

”Peste noi, există și alte favorite, echipe care ajung într-o formă mai bună decât noi. Franța este din nou foarte puternică, cu foarte mulți jucători de top.

Spania și Brazilia sunt mereu în cursă... Portugalia, cred eu, are acum și ea un lot cu adevărat competitiv”, a spus Lionel Messi.