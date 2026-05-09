Cristi Balaj, replică pentru Ioan Varga! Patronul de la CFR l-a acuzat că a făcut parte din ”gașca de cheltuitori!”

Întrebat despre plecările foștilor colaboratori, patronul ardelenilor a mărturisit că vrea să reformeze fosta conducere a clubului și s-a declarat mulțumit de faptul că CFR Cluj nu mai are probleme financiare în condițiile în care ”gașca de cheltuitori” a plecat.

”Vreau să refacem conducerea care a adus cinci titluri. Nu mai avem probleme financiare, am scăpat de gașca de cheltuitori și am redresat clubul. Mergem doar înainte de acum și vom fi tot mai puternici”, a spus Ioan Varga la GSP.

Replica a venit din partea lui Cristi Balaj care a pus cuvintele lui Varga pe seama supărării. Fostul președinte de la CFR Cluj crede că Varga este dezamăgit de valul de plecări de la CFR Cluj care va culmina, se pare, cu plecarea lui Daniel Pancu de pe banca tehnică.

”La supărare a vorbit. El mai spune lucruri când e nervos. S-a supărat și pentru că a plecat Bogdan Mara, care a avut cuvinte frumoase la adresa dânsului. Sunt convins că i-a părut rău lui Varga. Cred că noi, cei care am plecat recent, prin modul în care am vorbit, am arătat respect. Eu chiar am spus lucruri pozitive.

Mai e un lucru important. În primii ani am fost sprijiniți de persoane apropiate de domnul Varga. S-au făcut reduceri inimaginabile, s-a tăiat mult, s-au făcut eforturi. A spus asta la supărare. A fost doar nervos. A făcut acea declarație după ce a aflat că Pancu ar putea pleca de la CFR. S-a simțit abandonat. Sunt convins că regretă ce a spus. Nu e nimic conform cu realitatea”, a spus Cristi Balaj la Fanatik.