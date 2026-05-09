Sud-americanul, de opt ori câștigător al Balonului de Aur, are în continuare cifre foarte bune la Inter Miami în MLS, alături de care a reușit să cucerească în premieră titlul în sezonul precedent. În paralel, Messi urmărește atent tot ce se întâmplă în fotbalul european și are un remarcat.

Fostul decar al Barcelonei crede că Lamine Yamal (18 ani) este cel mai bun jucător din noua generație și vorbește la superlativ despre calitățile spaniolului.

Leo Messi, la superlativ despre Lamine Yamal

Sezonul în curs a fost de excepție pentru Yamal, care a bifat 24 de reușite și 18 assist-uri în 45 de partide cu Barcelona. În plus, acesta este aproape de a câștiga titlul în cazul unui rezultat pozitiv în meciul cu Real Madrid de duminică.

”Din noua generație de jucători, cred că Lamine Yamal este cel care îmi amintește cel mai mult de mine când am început.

Nu am nicio îndoială, pentru mine Lamine este cel mai bun din această nouă generație, datorită a ceea ce a făcut până acum și viitorului pe care l-ar putea avea”, a spus Messi, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

Leo Messi câștigă o avere la Inter Miami

Salariul său este de aproximativ 20 de milioane de euro pe sezon, dar decarul argentinian primește și o sumă uriașă din încasările produse de club din partea Major League Soccer (MLS). Astfel, remunerația sa anuală ajunge la 70-80 de milioane de euro pe sezon.

Jorge Mas, unul dintre acționarii lui Inter Miami, a fost cel care a dezvăluit suma câștigată de Messi la echipă și spune că sud-americanul ”merită fiecare bănuț”.

"Cu toate costurile incluse, în final îi plătesc lui Messi între 70 și 80 de milioane de dolari pe an. Merită fiecare bănuț", a spus Mas, potrivit TMW.com.