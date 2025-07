Legenda fotbalului italian consideră că astfel de probleme nu ar trebui niciodată discutate în fața presei.



Tensiunea de la vicecampioana Italiei a atins cote maxime, iar Totti a intervenit pentru a analiza situația. "Dinamica internă o știu doar ei. Dar să te expui în acest mod... nu a fost momentul potrivit", a punctat Totti, potrivit TMW.



Fostul campion mondial a subliniat că implicarea mai multor voci importante din club nu face decât să agraveze situația, în special în ochii suporterilor. "Când vorbește un căpitan, greutatea cuvintelor e și mai mare. Mai ales că aici nu a vorbit doar căpitanul, ci și președintele. Când se adună toți, e dificil. Nu e frumos, în special pentru fanii lui Inter", a mai adăugat acesta.



De la ce a pornit scandalul



Reacția lui Totti vine după ce Lautaro Martinez a "tunat" la finalul meciului pierdut de Inter cu Fluminense, scor 0-2, în optimile Campionatului Mondial al Cluburilor. Eliminarea și un sezon încheiat fără trofee l-au făcut pe căpitanul "nerazzurrilor" să răbufnească și să transmită un mesaj dur către colegii care nu au arătat suficientă implicare în proiect.



"Cine nu vrea să rămână aici trebuie să plece, mesajul meu e clar! Trebuie să vrei să fii în această echipă. Nu voi da nume, dar am văzut multe lucruri care nu mi-au plăcut", a zis atacantul argentinian.



Ținta principală a mesajului său pare să fie mijlocașul turc Hakan Calhanoglu. Acesta i-ar fi cerut președintelui Giuseppe Marotta să fie lăsat să plece la Galatasaray. Presa italiană a scris că turcul ar fi transmis conducerii: "Am venit la Inter pe gratis în 2021. Am făcut tot ce am putut timp de patru ani, dar acum vreau să-mi continui cariera la Galata și mi-aș dori ca clubul să-mi arate recunoașterea cuvenită, permițându-mi să mă întorc acasă".