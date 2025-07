Lautaro Martinez și-a acuzat o parte dintre coechipieri că nu dau totul pentru echipă, iar Giuseppe Marotta a spus că atacantul argentinian a făcut referire la Hakan Calhanoglu.

Hakan Calhanoglu a răspuns după ”atacul” lui Lautaro Martinez: ”Respectul nu este un drum cu sens unic!”

Hakan Calhanoglu a emis un comunicat prin care a reacționat la ”atacul” lui Lautaro Martinez și a președintelui lui Inter, Beppe Marotta. Mijlocașul a negat că a insistat pentru transferul la Galatasaray și a spus că singurul motiv pentru care nu a jucat la FIFA Club World Cup a fost pentru că s-a accidentat.

Calhanoglu a lăsat să se înțeleagă faptul că a simțit că nu a fost respectat de coechipierul său și de președintele clubului.

”După accidentarea suferită în finala Ligii Campionilor, am decis totuși împreună cu echipa ca să călătoresc în SUA alături de colegi. Faptul că am fost acolo, alături de băieți, chiar dacă nu puteam juca, a însemnat mult pentru mine. Din păcate, în timpul unui antrenament din SUA, am suferit o nouă accidentare, complet diferită de prima. Diagnosticul: ruptură musculară. Această accidentare m-a împiedicat să fiu pe teren în acest turneu. Nu există alt motiv. Nimic mai mult în spatele acestei absențe.

Ieri am pierdut și a durut. Am simțit o tristețe profundă, nu doar ca jucător, ci ca cineva căruia chiar îi pasă. Deși sunt accidentat, imediat după meci am pus mâna pe telefon și am sunat câțiva colegi ca să le ridic moralul – pentru că asta faci când îți pasă de echipă.

Ce m-a surprins mai mult au fost cuvintele care au urmat. Cuvinte care dor. Cuvinte care dezbină, nu unesc. În cariera mea, nu am căutat niciodată scuze. Mi-am asumat mereu responsabilitatea. Am jucat chiar și cu durere, am condus echipa mai ales în momentele grele, nu prin vorbe, ci prin fapte.

Respect orice opinie, chiar și din partea unui coleg, chiar și din partea președintelui clubului – dar respectul nu este un drum cu sens unic. Am arătat mereu respect, pe teren și în afara lui, și cred că în fotbal, ca și în viață, adevărata forță stă în a arăta respect, mai ales când emoțiile sunt la cote maxime.

Nu am trădat niciodată acest club. Nu am spus niciodată că nu sunt fericit la Inter. Au existat oferte, în trecut, oferte tentante. Dar am rămas pentru că, în adâncul sufletului, știu ce înseamnă acest tricou pentru mine și cred că faptele mele au vorbit clar. Am avut onoarea să port banderola de căpitan la echipa națională, și am învățat că leadership-ul înseamnă să fii alături de echipă. Nu să arăți cu degetul când e mai ușor.

Iubesc acest sport. Iubesc acest club. Și iubesc culorile pentru care am luptat în fiecare zi. Ce va aduce viitorul, vom vedea. Dar istoria îi ține minte pe cei care au stat drepți, nu pe cei care au strigat cel mai tare”, a fost comunicatul emis de Hakan Calhanoglu.

Ce a spus Lautaro Martinez

”Mesajul este clar: cine vrea să rămână, să rămână, cine nu vrea să rămână, trebuie să plece. Luptăm pentru un tricou important și trebuie să luptăm pentru obiective importante. Nu voi da nume. Suntem aici să dăm totul, dar am văzut multe lucruri care nu mi-au plăcut.

Așa că, în calitate de căpitan, de lider al grupului — apoi urmează antrenorul, desigur — trebuie să spun asta, pentru că așa sunt eu. Sunt fie de o parte, fie de cealaltă: vreau să lupt pentru obiective, pentru că suntem o echipă mare, am revenit în top și vreau să continuăm”, a spus Lautaro Martinez după meci.

